У капелюсі з вуаллю до підлоги: Кейт Бекінсейл в ефектному образі вирушила на Balmain's Zodiac Ball

Знаменитість привернула до себе загальну увагу черговим ефектним образом.

Related video

50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл долучилася до зірок на Balmain's Zodiac Ball, що проходив у маєтку Гудіні на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі та був організований Balmain. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кейт, здавалося, обігравала тему "небесного сюрреалізму" за допомогою свого вбрання. Перед камерами акторка постала у відвертому й ефектному образі.

Бекінсейл підкреслила свою фігуру в блискучому кремовому боді з глибоким декольте, але справжньою родзинкою ансамблю став її величезний капелюх і довга вуаль з мереживними деталями, що доходила до підлоги. Вона також підібрала до вбрання золотисті босоніжки на величезній платформі, золоті сережки і кілька каблучок.

На заході також були присутні почесний голова Брук Берк, Тара Рід, колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі та батько Джіджі та Белли Хадід — Мохамед Хадід.

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл показала друге татуювання, яке зробила на честь свого покійного кота Клайва. Її улюблений вихованець помер у червні. І лише кілька тижнів тому вона продемонструвала своє перше татуювання на його пам'ять.

Також Фокус писав, що Кейт Бекінсейл у прозорій сукні та золотому купальнику відвідала захід у Венеції.