Періс Гілтон замилувала новими кадрами з первістком (фото)

Малюк став першою дитиною для знаменитості, а в її чоловіка вже була донька.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові кадри з первістком Феніксом. Знімки з малюком знаменитість опублікувала у своєму Instagram.

"Здається, у мене залежність від дитячих костюмів. Я не можу втриматися!!" — зізналася мама однієї дитини.

На серії знімків спадкоємець Періс Гілтон та венчурного капіталіста Картера Реума, 42, постав у блакитному костюмчику. Зіркова мама його обіймала, а малюк посміхався.

Світська левиця також обрала вбрання у синіх відтінках, таким чином створивши з первістком парні образи.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Періс Гілтон із сином Феніксом

"Йому вже майже один? Він виглядає так, ніби стає великим", "Я завжди знав, що колись Періс стане чудовою матір'ю та дружиною", "він такий красивий, Періс, ти повинна пишатися", — пишуть у коментарях фоловери світської левиці.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Instagram/Paris Hilton

Малюк народився на початку 2023 року за допомогою послуг сурогатної матері. Він став першою дитиною Періс Гілтон, а в її чоловіка вже є 11-річна донька від попереднього союзу.

Нагадаємо, як пройшов перший Геловін девʼятимісячного Фенікса.

Також Фокус писав про другу річницю весілля Періс Гілтон та Картера Реума.