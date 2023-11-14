Періс Гілтон замилувала новими кадрами з первістком (фото)
Малюк став першою дитиною для знаменитості, а в її чоловіка вже була донька.
42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові кадри з первістком Феніксом. Знімки з малюком знаменитість опублікувала у своєму Instagram.
"Здається, у мене залежність від дитячих костюмів. Я не можу втриматися!!" — зізналася мама однієї дитини.
На серії знімків спадкоємець Періс Гілтон та венчурного капіталіста Картера Реума, 42, постав у блакитному костюмчику. Зіркова мама його обіймала, а малюк посміхався.
Світська левиця також обрала вбрання у синіх відтінках, таким чином створивши з первістком парні образи.
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"Йому вже майже один? Він виглядає так, ніби стає великим", "Я завжди знав, що колись Періс стане чудовою матір'ю та дружиною", "він такий красивий, Періс, ти повинна пишатися", — пишуть у коментарях фоловери світської левиці.
Малюк народився на початку 2023 року за допомогою послуг сурогатної матері. Він став першою дитиною Періс Гілтон, а в її чоловіка вже є 11-річна донька від попереднього союзу.
Нагадаємо, як пройшов перший Геловін девʼятимісячного Фенікса.
Також Фокус писав про другу річницю весілля Періс Гілтон та Картера Реума.