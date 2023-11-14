Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вирушили на романтичну прогулянку (фото)

Знаменитості, які виховують чотирьох спільних дітей, трималися за руки на публіці.

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, 47, вирушили на прогулянку, тримаючись за руки, у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Пліткарки" була без макіяжу в зелено-жовтому смугастому топі та джинсах із зеленим піджаком від Smythe. Вона носила сумочку в жовто-білу смужку з коричневою шкіряною ручкою. Волосся мама чотирьох дітей залишила розпущеним. А на її ногах були жовті кеди.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Рейнольдс тим часом був одягнений у картату сорочку та світлі штани з армійсько-зеленою курткою та сірою шапочкою. До осіннього образу актор додав прозорі окуляри.

Зіркові батьки трималися за руки, коли гуляли удвох по Нью-Йорку.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Лайвлі та Рейнольдс є батьками доньок Джеймс, 8 років, Інес, 7 років, і Бетті, 4 роки. Вони стали батьками вчетверте в лютому 2023 року, але не розголошують ні стать, ні ім'я дитини. Повідомлялося, що це також дівчинка.

Нагадаємо, чому зіркова пара вирішила назвати старшу доньку чоловічим імʼям.

Також Фокус писав про побачення Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса наприкінці вересня 2023 року.