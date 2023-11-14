Перукар Кім Кардаш'ян Кріс Епплтон розлучається через півроку після весілля

На розлучення подав Кріс, назвавши причиною "непримиренні розбіжності".

40-річний іменитий перукар-стиліст Кріс Епплтон, серед клієнток якого Кім Кардаш'ян, Дрю Беррімор, Дуа Ліпа і Дженніфер Лопес, лише через півроку після реєстрації шлюбу розлучається зі своїм 28-річним чоловіком Лукасом Гейджем. Причиною такого рішення пара, яка підписала перед весіллям шлюбний договір, вказала "непримиренні розбіжності", повідомляє TMZ.

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За словами джерел, розставання було "непростим рішенням для Кріса, але він зробив усе можливе, щоб зберегти шлюб. Однак йому довелося зробити важкий вибір, щоб "рухатися далі".

Одруження пари потрапило в серіал Hulu "Кардашьяни". В одному з епізодів можна побачити, що Кім обслуговувала їхнє весілля і навіть організувала для музичної суперзірки Шанайї Твейн виконання серенади для пари.

Кріс Епплтон і Лукас Гейдж протрималися в шлюбі всього шість місяців Фото: Chris Appleton/Instagram

Лукас і Кріс одружилися в присутності шести гостей у Little White Chapel у Лас-Вегасі після подання заяви на отримання дозволу на шлюб в окрузі Кларк. Це було те саме місце проведення весілля, де раніше йшли під вінець Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер, Джо Джонас і Софі Тернер, Брюс Вілліс і Демі Мур, а також Френк Сінатра і Міа Ферроу.

Кім Кардаш'ян активно допомагала Крісу в організації весілля

Двома іншими гостями були двоє дітей Епплтона — 19-річний син Біллі та 17-річна донька Кітті-Блю, яких йому народила власниця салону Лестера Кеті Катон.

Камінг-аут Кріс здійснив у 26-річному віці.

Гейдж відомий своєю роллю Діллона в першому сезоні серіалу "Білий лотос", Адама Пратта в четвертому сезоні серіалу "Ти" і Тайлера Кларксона в серіалі "Ейфорія". Він також зіграв Ларса Олмстеда в п'ятому сезоні чорної комедії про викрадення людей "Фарго", події якої відбуваються 2019 року.

Раніше Фокус писав, що Епплтон і Гейдж заручилися у квітні цього року.