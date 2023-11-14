Робіть манікюр. Вчені довели, що салонний догляд за нігтями корисний для жіночої психіки

Для жінки похід до салону подібний до медитації або сеансу в психотерапевта, адже зцілювальний для психіки ефект від догляду за собою складно переоцінити. Тепер це підтвердили навіть учені.

Краса є бажаною рисою в суспільстві, фізично привабливі люди вважаються компетентнішими, успішнішими та комунікабельнішими. На привабливість і психологічний стан жінки впливає навіть манікюр. Учені з'ясували, що догляд за нігтями позитивно впливає на жіночу психіку, зокрема на позитивні емоції та розслаблення. Ба більше, рівень позитивних емоцій і розслаблення було отримано саме під час салонної процедури, а не самостійного виконання манікюру. Японські вчені провели дослідження, учасниками якого були жінки від 20 до 30 років, які проживають у мегаполісах. Результати досліджень показали, що догляд за нігтями та їхній зовнішній вигляд впливає на самооцінку жінки, включно з її почуттями, настроєм і мотивацією. Про це пише frontiers.

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Справді, і макіяж, і догляд за нігтями покращують людське тіло, оскільки вважається, що гладкі, блискучі та привабливі нігті символізують здоров'я та молодість. Усі прагнуть бути молодими, здоровими та красивими, проте, якщо для того, щоб оцінити макіяж вам потрібне дзеркало, свої руки ви бачите постійно.

Індустрія косметики для нігтів стрімко зростає, щоб задовольнити зростаючий споживчий попит. Нині жінки і чоловіки в усьому світі практикують регулярний догляд за нігтями. Люди зі здоровими доглянутими нігтями краще справляються зі своєю роботою і отримують задоволення від напруженого життя. Салонний догляд за нігтями має певний вплив на жіночу психіку: позитивні емоції, розслаблення та пожвавлення. Люди відчувають щастя і задоволення, коли їм роблять манікюр.

Фото: Getty Images

Крім косметичного ефекту в салоні краси жінка отримує бонус для своєї психіки — сеанс саморозкриття. Саморозкриття передбачає розкриття особистої інформації іншим людям, тим самим завойовуючи їхню симпатію. Вчені встановили, "що ефект від догляду за нігтями сильно різниться залежно від людини, яка виконує його (самостійний або професійний)". І справді, процедура манікюру є для жінки чимось інтимним, а спілкування з майстром чинить терапевтичний та розслаблювальний ефект.

Однак поверхневе саморозкриття — спілкування з майстром на повсякденні теми та хобі — більш позитивно позначалося на позитивних емоціях. А ось вищий рівень саморозкриття, навпаки, негативно впливав на ефект догляду за нігтями. Результати досліджень показали, що ті, хто отримував догляд за нігтями в салоні, відчували різні суб'єктивні психологічні ефекти залежно від глибини спілкування з майстром.

Фото: Getty Images

Виходячи з цього можна зробити висновок, що люди, які віддають перевагу походу в салон, отримують більше позитивних емоцій і розслаблення, ніж ті, хто робить манікюр самостійно. Кількість людей, які доглядають за своїми нігтями, продовжує зростати, як і кількість майстрів. Незважаючи на фінансові витрати, одна з причин, через яку люди відвідують манікюрні салони, полягає в тому, що кінчики пальців часто є найбільш помітною частиною тіла. З огляду на всі ці фактори, дослідники дійшли висновку, що салонний догляд за нігтями може ефективно поліпшити мотивацію та настрій людини.

Нагадаємо, для того, щоб нігті були здоровими та міцними, недостатньо лише косметичних засобів, це поєднання правильного харчування, догляду та захисту нігтів від шкідливих факторів.

Раніше Фокус писав про те, як швидко швидко оздоровити нігті в домашніх умовах.

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