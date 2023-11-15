Дакота Джонсон продемонструвала стильний блейзер на осінь 2023 (фото)

Знаменитість зізналася, як бореться з депресією.

34-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала стильний блейзер на кінець осені 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "50 відтінків сірого" відвідала 17-й щорічний обідній семінар HOPE у готелі Plaza в Нью-Йорку. Дівчина фронтмена гурту "Coldplay" Кріса Мартіна, 46, була в бежевому блейзері. Вона поєднала вбрання з вузькими чорними шкіряними штанами та шовковистою білою блузкою.

Чорні чоботи, окуляри та темна сумочка доповнювали її модний образ. Волосся Джонсон залишила розпущеним.

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Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Згодом їй довелося "зустрітися" із сильним вітром Нью-Йорка.

Щорічний захід присвячений благодійній організації Hope for Depression Research Foundation та питанню депресії в цілому. Темою цьогорічного заходу була "Стійкість: виходьте сильнішими з найбільших життєвих викликів".

Дакота, яка страждає на депресію з 15 років, розповіла, що її механізм подолання проблеми полягає в тому, щоб використовувати гумор, аби "відвернути увагу".

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Зірка екрану, яка зустрічається з британським співаком з 2017 року, зазначила: "Я думаю, що більшу частину часу я говорю про депресію або тривогу в дуже самопринизливій манері. Можливо, мені легше дивитися в очі, якщо я ношу маску комедії".

Дакота Джонсон та засновниця Hope for Depression Research Foundation Одрі Грасс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кріс Мартін та Дакота Джонсон вирушили на романтичне побачення.

Також Фокус писав про стильний осінній образ 2023 від Дакоти Джонсон.