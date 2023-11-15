Проблеми із серцем і зайва вага: 6 причин назавжди відмовитися від кетчупу

Різноманітні соуси є невід'ємною частиною нашого раціону, тому що смак їжі без цих додаткових інгредієнтів здається "біднішим". Але кожна додаткова порція ультраперероблених продуктів, таких як кетчуп, збільшує ризик різноманітних проблем зі здоров'ям і навіть ранньої смерті.

Любителі кетчупу знають, наскільки неповною може здатися їжа без цієї класичної приправи, яку можна знайти буквально на кожній кухні в усьому світі. Однак продукти, що зазнали ультраобробки, до яких належить і промисловий кетчуп, можуть виявитися надзвичайно шкідливими для вашого здоров'я. За даними Harvard Health Publishing (HHP), дослідники підрахували, що ризик розвитку деменції на 25% вищий у людей, які їдять велику кількість ультраоброблених продуктів. В іншому дослідженні, опублікованому в Британському медичному журналі, стверджується: "На кожну додаткову порцію ультраперероблених продуктів ризик ранньої смерті відносно збільшується на 18%". Про це пише OnlyMyHealth.

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Ось як ультраоброблений кетчуп може вплинути на ваше здоров'я та самопочуття.

Високий вміст цукру

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Хоча кетчуп може мати прекрасний смак, однією з найсерйозніших проблем, пов'язаних із кетчупом, є високий вміст цукру. HHP повідомила, що надмірне споживання "доданого цукру" пов'язане з різними проблемами зі здоров'ям, включно з підвищеним кров'яним тиском, запаленням, ожирінням, діабетом 2 типу, жировою хворобою печінки, серцевим нападом, інсультом і проблемами із зубами.

Порожні калорії

Кетчуп не містить багатьох необхідних поживних речовин. Замість цього це джерело порожніх калорій. У разі надмірного вживання він може додати до їжі непотрібні калорії, не забезпечуючи жодних поживних речовин, необхідних вашому організму.

Надлишок натрію

Фото: Freepik

Ще один важливий побічний ефект, який слід враховувати, — це високий вміст натрію в кетчупі. Надмірне споживання солі може призвести до підвищення кров'яного тиску, який є фактором ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. HHP повідомляє, що "занадто багато натрію також може спричинити втрату кальцію, частина якого може бути виведена з кісток".

Вплив на здоров'я порожнини рота

Через високий вміст цукру кетчуп може сприяти розвитку карієсу. Цукор у кетчупі може живити шкідливі бактерії в роті, що з часом призводить до проблем із зубами.

Можливий дискомфорт у травленні

Деякі люди можуть відчувати дискомфорт після вживання кетчупу. Це може бути пов'язано з його кислотністю, спеціями або консервантами. Згідно з дослідженням, опублікованим в "Архівах медичних наук", харчові добавки можуть порушити баланс хороших і поганих бактерій у кишечнику, підвищуючи ймовірність запалення.

Збільшення ваги

Фото: Freepik

Якщо ви стежите за вагою, то маєте знати, що високий вміст цукру в кетчупі може сприяти збільшенню ваги, якщо не контролювати кількість, яку ви вживаєте в їжу. Додаткові калорії від кетчупу можуть накопичуватися, особливо якщо використовувати його у великих кількостях.

Попри те, що кетчуп є улюбленим соусом у багатьох сім'ях, важливо знати про його потенційні побічні ефекти, особливо якщо ви вживаєте його в надлишку. Поміркованість є ключовим моментом, коли йдеться про будь-яку їжу, особливо про продукти, що зазнали глибокої обробки, такі як кетчуп. Вибір високоякісного кетчупу з меншою кількістю добавок може допомогти пом'якшити деякі побічні ефекти. Як і у випадку з будь-яким іншим аспектом вашого раціону, завжди корисно пам'ятати про те, що ви споживаєте, і про те, як це може вплинути на здоров'я в довгостроковій перспективі. Насолоджуйтеся кетчупом, але робіть це так, щоб це сприяло вашому загальному благополуччю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.