Худнемо смачно. Дієтологи розповіли, як банани допомагають у зниженні ваги

Боротьба із зайвою вагою зовсім не означає жорсткі обмеження і відмову від фруктів. Дієтологи розповіли, як банани можуть допомогти вам ефективно і смачно схуднути.

Чи то теплий буханець бананового хліба, щойно вийнятий із духовки, чи то смузі, чи простий перекус перед тренуванням — банани можуть стати поживним і смачним доповненням до вашого раціону. Вони приносять масу користі для здоров'я, оскільки містять необхідні поживні речовини для організму: клітковину, вітамін B6, вітамін C, калій, магній і марганець. Банани позиціонуються як продукт корисний для здоров'я, але чи може вживання бананів допомогти вам худнути? Дієтологиня Дестіні Муді розповіла, наскільки ефективні банани в зниженні ваги. Про це пише Eat This, Not That.

Банани — солодкий та універсальний фрукт, який може стати чудовим доповненням до вашого збалансованого раціону. На відміну від позбавлених смаку продуктів, що використовуються в деяких дієтах для схуднення, банани мають насичений смак і містять усі необхідні поживні речовини, зокрема, харчові волокна. Клітковина — ідеальний супутник на шляху до ідеальної фігури. Дослідження показують, що клітковина може допомогти вам довше відчувати ситість, допомагаючи знизити споживання калорій і тим самим скинути зайві кілограми. Отже, якщо банани ще не є основним продуктом вашого раціону, можливо, настав час це виправити.

Дієтологиня назвала три способи, завдяки яким банани можуть допомогти вам схуднути і швидко отримати плоский живіт.

Банани можуть замінити цукор

Банани можна використовувати як натуральний підсолоджувач замість цукру. Дослідження показують, що доданий цукор не тільки сприяє збільшенню ваги, а й збільшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і високого кров'яного тиску. Банани можуть стати поживним замінником рафінованого цукру в багатьох рецептах. Їхній натуральний цукор надає приємної солодкості смузі, вівсянці або випічці без додавання обробленого цукру. Ця перевага покращує смак і допомагає приборкати пристрасть до солодкого, що є цінною стратегією у зниженні ваги.

"Додавання заморожених бананів до смузі, бананового пюре до вівсянки або нарізаних бананів до кукурудзяних пластівців — усе це творчі способи підсолодити ці страви без додавання цукру", — пояснює Муді. "Рафінований цукор викликає запалення, яке може збільшити ризик розвитку різних захворювань. Натомість використання бананів як підсолоджувача корисне, оскільки він має меншу калорійність і додає клітковину, калій та інші поживні речовини, які цукор не може забезпечити".

Банани — чудове джерело клітковини

За даними Міністерства сільського господарства США, один середній банан містить понад 3 грами клітковини. Цей поживний фрукт багатий на розчинну і нерозчинну клітковину, яка сприяє травленню і насиченню. Включення бананів до раціону може сприяти більш збалансованій і повноцінній дієті, що необхідно для позбавлення від зайвих кілограмів.

"Банани містять до 12% вашої денної норми клітковини. Клітковина не містить калорій і не перетравлюється організмом, тому вона може пасивно знижувати споживання калорій і сприяти здоровій втраті ваги. Крім того, зелені банани містять більш стійкий крохмаль, який розщеплюється ще повільніше і може діяти як пребіотик, допомагаючи поліпшити здоров'я кишківника", — каже Муді.

Банани допомагають зменшити здуття живота

За даними Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Ч. Т.Ч. Чана, банани багаті калієм — мінералом, який відіграє вирішальну роль у збереженні правильного балансу рідини в організмі. Цей баланс допомагає нейтралізувати вплив натрію і зменшити здуття живота. Тож, якщо ви почуваєтеся трохи набряклим, додавання бананів до свого раціону може стати смачним та поживним способом впоратися зі здуттям живота й одночасно сприяти зниженню ваги.

"Дієтологи зазвичай рекомендують банани тим, хто страждає на дисфункцію травлення і здуття живота", — стверджує Муді. "Зменшення здуття живота, можливо, не допоможе безпосередньо позбутися жиру, але допоможе вам точніше відстежувати свою вагу і комфортно носити одяг".

