Музична керівниця Джей Ло розкрила її секрети краси та плани на пенсію

Кім Берс співпрацює з артисткою протягом 13 років і брала участь у різних її турах.

Музична керівниця Дженніфер Лопес розкрила секрети краси співачки. Про це пише Daily Mail.

Кім Берс співпрацює з Джей Ло протягом 13 років і брала участь у різних її турах, включаючи All I Have і It's My Party.

Кім Берс

Берс похвалила дружину Бена Аффлека за те, що вона завжди "дуже, дуже старанно" працювала, а також зазначила, що не думає, що Лопес найближчим часом піде на пенсію. Влітку співачці виповнилося 54 роки.

Пояснюючи, чому вона вважає, що артистка виглядає так само неймовірно, керівниця сказала: "Це весь спектр. Це особисте здоров’я, фізичне, вона про все піклується. Вона стежить за тим, щоб охопити все, і вона наполегливо працює".

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Коментуючи, як їм вдалося так багато встигнути, включаючи виступ на Супербоулі 2020, Кім зазначила: "Я просто намагалася помістити найкращі моменти в ті кілька хвилин, які у нас були, і я відчула, що ми впоралися, вона виконала чудову роботу. Кожної пісні було достатньо". Тоді Джей Ло виступила на сцені з колумбійською співачкою Шакірою.

Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Нагадаємо, Джей Ло агресивно відреагувала на фанатку свого чоловіка Бена Аффлека.

Також Фокус писав про підготовку Дженніфер Лопес до Різдва 2024.