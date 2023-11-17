Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін зʼявилися разом на публіці (фото)

Монарші персони роздавали подарунки тим, хто цього потребує.

Княгиня Монако Шарлін взяла участь у різдвяній роздачі подарунків від Червоного Хреста разом з чоловіком, князем Альбером ІІ. Про це повідомляється на сторінці королівської родини в Instagram.

Мама двох дітей одягла темно-синій вовняний жилет від Loro Piana, чорну водолазку та штани, коли вона приєдналася до князя Альбера ІІ та їхньої племінниці Камілли Готліб у Королівському палаці в Монте-Карло. Зазначимо, що ціна жилета дружини князя Монако становить 8131 дол. (понад 300 тисяч гривень).

Королівська родина Монако роздала подарунки від Червоного Хреста

Колишня плавчиха також зробила легкий макіяж та посміхалася, роздаючи подарунки тим, хто цього потребує.

Королівська родина Монако роздала подарунки від Червоного Хреста Фото: Getty Images

Вона носила мінімум прикрас, вибравши лише обручку з діамантом і відповідні сережки з дорогоцінним камінням.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Тим часом її племінниця Камілла була одягнена в повністю чорний ансамбль із двобортним твідовим блейзером із золотими ґудзиками.

Князь Альбер тим часом був у темно-синому діловому костюмі зі сріблястою краваткою.

Княгиня Монако Шарлін Фото: Getty Images

Під час заходу члени королівської родини поспілкувалися з деякими волонтерами Червоного Хреста, які брали участь у роздачі подарунків.

Нагадаємо, княгиня Шарлін зʼявилася на гала-концерті в компанії чоловіка.

Також Фокус писав про поїздку княгині Монако до ПАР після тривалого лікування.