Андрій Хливнюк відповів, чому виїжджає за кордон (фото)

На початку повномасштабного вторгнення музикант вступив до лав тероборони, а згодом вирушив захищати Україну на схід.

43-річний український музикант Андрій Хливнюк розповів, чому під час служби виїжджає за кордон. Відповіді на поширені запитання від українців він опублікував у Facebook.

Оскільки наразі український захисник з гуртом "Бумбокс" перебуває з благодійним туром у Європі, він розкрив мету поїздки.

"Бумбокс наразі в турі Європою і проходить усе пречудово, попри невеличкі проблеми з голосом через відсутність практики останніх місяців служби", — зізнався вокаліст.

Уродженець Черкас наголосив, що вважає мікрофон ефективною зброєю, додавши, що завдяки цим гастролям має можливість купувати багато речей для військових, які необхідні для боротьби з російськими окупантами.

Андрій Хливнюк

"Служба — людям України, а не собі класному. На друге запитання фахову відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті, і ті, кого гурт і фонд забезпечують коштом таких благодійних турів", — написав фронтмен популярного гурту.

Андрій Хливнюк Фото: Скріншот

На початку повномасштабного вторгнення музикант вступив до лав тероборони, а згодом вирушив захищати Україну на схід.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк та гурт Pink Floyd зібрали сотні тисяч доларів на допомогу українцям.

Також Фокус писав про поранення лідера гурту "Бумбокс" на початку весни 2022 року.