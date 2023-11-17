Шакіра отримала "Греммі" за пісню про зраду свого коханого
Загалом популярна співачка отримала три нагороди в рамках 24-ї щорічної церемонії нагородження Latin Grammy.
Найпрестижнішу премію у світі латиноамериканської музики було вручено за межами США. Тріумфатором церемонії в іспанській Севільї стала Шакіра, яка отримала одразу три нагороди. Про це пише Hola.
Цього року церемонія вручення премії Latin Grammy вперше проходила за межами США — в іспанській Севільї.
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Дві нагороди, включно з "Піснею року", отримала Шакіра за композицію "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", присвячену зраді її колишнього партнера, іспанського футболіста Жерара Піке.
"Я хочу присвятити цю нагороду своїм дітям, Мілану і Саші, тому що я обіцяла їм, що буду щаслива. Я обіцяла їм, що в них буде мама. Як сказав один друг, у минулому нічого не залишається, ми пам'ятаємо тільки майбутнє", — сказала колумбійська співачка.
Ще одна велика нагорода вечора дісталася іншій колумбійці.
Найкращим альбомом року став "Mañana será bonito" ("Завтра буде добре") Кароль Джі.
Шакіра вийшла на сцену в ефектній золотій сукні від Dolce & Gabbana з високим розрізом і зображенням Діви Марії на ліфі. Вона виконала пісню, яку присвятила своїм двом дітям.
Після того, як уродженка Барранкільї заспівала вступні рядки Acrostico, увімкнули заздалегідь записані відео виступів 11-річного Мілана і 9-річного Саші. Це, безсумнівно, був найемоційніший виступ вечора, що демонструє материнську любов серед хаосу, з яким Шакіра зіткнулася впродовж 2022 і 2023 років після її скандального розриву з Піке.
Нагадаємо, раніше Шакіра, яка розлучилася з футболістом Жераром Піке в червні 2022 року, відверто розповіла про розрив їхніх 11-річних стосунків під час інтерв'ю Billboard.
Співачка розповіла, що вірила у вічне кохання, таке ж, як і в її батьків, які разом уже 50 років.