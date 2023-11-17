Королева Камілла зʼявилася з підвіскою за 2300 фунтів стерлінгів (фото)

Дружина короля Чарльза ІІІ продемонструвала цілу низку особливих для неї прикрас.

Королева Камілла вийшла на публіку з підвіскою за 2300 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

16 листопада 2023 року дружина короля Великобританії Чарльза ІІІ відвідала прийом у Букінгемському палаці, де нагороджували переможців конкурсу есе Королеви Співдружності 2023 QCEC.

Монарша персона обрала для появи на публіці синю сукню anna valentine. На її ногах були чорні черевики на підборах.

Образ Камілли доповнила підвіска Kiki McDonough: блакитний топаз з діамантом у жовтому золоті. Її ціна становить £2,300 (близько 103 тисяч грн).

Королева Камілла

Втім, ця підвіска не стала єдиною прикрасою дружини британського монарха. Вона також одягнула золоту пластину з центральним каменем рубіну (їїї липневий камінь) та 5 ініціалами своїх онуків від першого шлюбу: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гус.

Також частиною нового образу Камілли стала брошка з короною Тюдорів.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Також королева Великобританії одягла вінтажний браслет Van Cleef із жовтого золота та агату за $5,123 (близько 190 тисяч грн).

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Королева Камілла Фото: Getty Images

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