Українська короткометражка "ГКЧП" здобула перемогу на фестивалі у Берліні

Стрічка режисера Аркадія Непиталюка стала кращим ігровим фільмом на 39-му Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Берліні.

Стрічка "ГКЧП" українського режисера Аркадія Непиталюка стала кращим ігровим фільмом на 39th INTERFILM — International Short Film Festival Berlin. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

За сюжетом, події відбуваються 19 серпня 1991 року у дитячо-юнацькому таборі поблизу Запоріжжя.

Трейлер стрічки "ГКЧП"

Там життя йде за своїми правилами: 14-річний Андрій краде для Іри подарунки, щоб висловити свої почуття, та втікає від міліціонера. Вихователь Тарас закоханий у директорку Галину, яка не звертає на нього увагу. Але в цей ідилічний світ приносить новину завгосп табору і колишній дисидент Петрович: у Москві мітинги, а по телевізору ще від ранку крутять "Лебедине озеро".

"Невже Горбачов помер?", — із жахом питає Галина, розуміючі, що сталось щось масштабне.

Головні ролі у "ГКЧП" зіграли Ірина Мак ("Спіймати Кайдаша", "Номери") та Олег Стефанов ("Гуцулка Ксеня", "Захар Беркут").

Короткометражний ігровий фільм "ГКЧП" (міжнародна назва "Golden leggings") виробництва Family Production створено за підтримки Держкіно.

Короткометражний ігровий фільм виробництва Family Production створено за підтримки Держкіно.

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