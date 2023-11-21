Лорен Санчес показала бекстейдж зйомки з Джеффом Безосом для Vogue (відео)

Кохана підприємця стала героїнею нового випуску глянцю, знявшись на території його ранчо та космічного комплексу.

53-річна американська журналістка Лорен Санчес показала бекстейдж зйомки з Джеффом Безосом, 59, для Vogue. Ролик наречена мільярдера опублікувала в Instagram.

"Неймовірно вдячна за сюрреалістичний досвід зйомки з Енні Лейбовіц для Vogue. Енні була такою доброю і змушувала мене почуватися так комфортно. Я буду цінувати цей момент завжди. Глибока вдячність всій команді за досвід, який буває раз у житті", — написала Санчес, показавши ролик бекстейджу фотосесії під пісню Бейонсе.

Зокрема вона обрала локаціями для зйомки ранчо та космічний комплекс Джеффа Безоса Blue Origin у Західному Техасі.

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Лорен Санчес стала героїнею нового випуску Vogue

У коментарях засновник Amazon залишив емодзі у вигляді червоного сердечка.

Лорен Санчес стала героїнею нового випуску Vogue

Джефф Безос та його обраниця заручилися у травні 2023 після близько пʼяти років романтичних стосунків. До цього журналістка 14 років перебувала у шлюбі з бізнесменом Патріком Вайтселом, якому народила доньку Еллу та сина Евана. Також Санчес є матірʼю 22-річного Ніко Гонсалеса, який народився у союзі телеведучої та футболіста Тоні Гонсалеса.

Тим часом Джефф Безос з 1993 по 2019 роки перебував у шлюбі з письменницею Маккензі Скотт, яка народила йому трьох синів. Окрім цього, подружжя всиновило доньку з Китаю.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лорен Санчес показала романтичне фото з коханим.

Також Фокус писав про каблучку нареченої Джеффа Безоса за 2,5 млн доларів.