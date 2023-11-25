Кайя Гербер продемонструвала стильне пальто на грудень 2023 року (фото)

Донька Сінді Кроуфорд зробила ставку на темні відтінки в новому образі.

22-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала стильне пальто на грудень 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд, 57, вийшла на прогулянку в Нью-Йорку. Цього осіннього дня Кайя була одягнена у чорні штани вільного крою.

Юна зірка глянців зігрілася в довгому коричневому пальті. Під ним вона одягла сірий светр на ґудзиках, а коричневі сонцезахисні окуляри додали блиску до похмурого образу.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Світло-каштанове волосся моделі було заправлене за вуха. Кайя також носила темно-синю сумку через одне плече, а її вбрання завершували чорно-білі кросівки Adidas.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Наразі донька Сінді Кроуфорд перебуває в романтичних стосунках з актором Остіном Батлером, 32. Пара зустрічається майже два роки після розриву моделі з актором Джейкобом Елорді в листопаді 2021 року.

До роману з Кайєю Батлер протягом восьми років зустрічався з Ванессою Гадженс.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Перший спільний момент Гербер і Батлера був на червоній доріжці на щорічній вечірці W Magazine Best Performances перед церемонією вручення премії "Оскар" у березні 2022 року.

Нагадаємо, як Сінді Кроуфорд привітала спадкоємицю з 22-м днем народження.

Також Фокус писав про побачення Кайї Гербер та Остіна Батлера в Беверлі-Гіллз.