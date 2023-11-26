У соцмережах опублікували запис справжнього голосу легендарного Бенксі

20 років тому Бенксі мало не розкрив своє інкогніто.

Бенксі був і залишається найтаємничішим художником нашого часу. Ніхто не знає, який він має вигляд. Але 20 років тому він мало не скинув маску і навіть розкрив своє справжнє ім'я в радіоінтерв'ю. Про це пише Daily Mail.

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Бенксі дав інтерв'ю BBC 2003 року, але воно так і не транслювалося повністю.

Вуличний художник захищає свої графіті в кліпі, а також каже, що його звуть "Роббі".

Голос Бенксі

Голос Бенксі було почуто вперше за 20 років тому після того, як було виявлено рідкісний аудіозапис, на якому він дає інтерв'ю, відмовляючись вибачитися за свої графіті.

Аудіозапис дав шанувальникам вуличного художника нову привабливу підказку щодо його справжньої особистості.

Запис датується 2003 роком, коли колишній кореспондент BBC з питань мистецтва Найджел Ренч брав інтерв'ю у Бенксі з нагоди відкриття його виставки "Війна за газон" у Східному Лондоні.

Лише частина цього матеріалу була показана в липні в програмі "PM" на Radio 4, але Ренч нещодавно слухав подкаст "Історія Бенксі", що вийшов у липні цього року, що спонукало його знайти повне інтерв'ю на міні-диску у себе вдома.

BBC випустила бонусний випуск подкасту, в якому розповідається про це обговорення. В інтерв'ю Бенксі виправдовує те, як він швидко виконує свою роботу під прикриттям, кажучи: "Я тут не для того, щоб вибачатися за це. Це швидший спосіб донести свою точку зору, вірно?".

У 2008 році газета Mail On Sunday опублікувала фотографію, зроблену на Ямайці, на якій, як кажуть, зображений Бенксі, якого впізнали як Робіна Ганнінгема з Брістоля.

Передбачуване фото Бенксі

"Точно так само моя мама щонеділі готувала недільну печеню і щонеділі говорила: "На приготування йде кілька годин, а на те, щоб з'їсти, — хвилини". А тепер вона їсть страви з мікрохвильової печі за одного і здається набагато щасливішою. Я дійсно дотримуюся такого підходу до мистецтва. Я хочу закінчити це і витерти пил", — говорив Бенксі в інтерв'ю.

Відповідаючи на запитання про те, що графіті є вандалізмом і незаконними, Бенксі сказав, що інші люди можуть це змінити і просто їх позбутися.

Інтерв'ю також дає підказку щодо імені Бенксі. Коли інтерв'юер запитує його, чи був це "Роберт Бенкс", артист відповідає: "Це Роббі".

Ім'я Робіна Ганнінгема вперше було розкрито під час розслідування Mail On Sunday у 2008 році, в якому повідомлялося, що він колишній школяр із Брістоля. Газета опублікувала фотографію, зроблену на Ямайці 2004 року, на якій видно чоловіка з мішком аерозольних балончиків біля ніг, якого впізнали як містера Ганнінгема.

Також вважається, що Бенксі носив ім'я Робін Бенкс, а 2017 року діджей Голді назвав його в інтерв'ю подкасту Distraction Pieces "Робом".

Художник став всесвітньо відомим завдяки використанню трафаретів для нанесення незаконних зображень на громадські стіни, а його прихована особистість є частиною його привабливості.

Графіті Бенксі в Україні Фото: banksy.co.uk

Один з його найприкметніших моментів стався 2003 року, коли він переодягнувся пенсіонером і встановив твір на місце, що звільнилося, в галереї Британія в Лондоні.

Його робота "Дівчина з повітряною кулею", як відомо, самознищилася в лондонській торговельній залі Sotheby's, коли 2018 року вона поповзла в подрібнювач і не була повністю знищена, коли подрібнювач заїло. Потім цю роботу перейменували на "Кохання у відрі для сміття", а 2021 року її продали за 18,6 мільйона фунтів стерлінгів, що є рекордом для робіт Бенксі.

Знищення картини Бенксі

Також минулого місяця повідомлялося, що колишній лобіст Лейбористської партії Джой Міллуорд, родом із Вест-Мідлендса, нібито одружена з Бенксі.

Вона працювала дослідницею у члена парламенту від лейбористської партії Остіна Мітчелла, який помер 2021 року, а пізніше заснувала "Принцип Справи", лобістську групу для благодійних організацій. Вважається, що Джой Міллуорд познайомилася з Бенксі 2003 року, перш ніж вони одружилися в Лас-Вегасі 2006 року.

Але жодних підтверджень цьому немає.

Графіті Бенксі в Україні Фото: banksy.co.uk

Нагадаємо, Бенксі, все також приховуючи свою особистість, встиг побувати в Україні після початку війни з РФ і залишити кілька своїх малюнків.