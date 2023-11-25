Покращать метаболізм, настрій та рівень енергії: 4 найкорисніші спеції

Експерти в галузі охорони здоров'я назвали найкращі спеції для приготування їжі, які не тільки додадуть смаку й аромату, а й поліпшать метаболізм, підвищать настрій та рівень енергії.

Обмін речовин, настрій, активність та енергійність — це все взаємопов'язані елементи, які відіграють вирішальну роль у нашому самопочутті. Метаболізм — це складний процес перетворення їжі на енергію, що впливає на контроль ваги та загальний життєвий тонус. Настрій, з іншого боку, відображає наш емоційний стан і психічне благополуччя, впливаючи на повсякденне функціонування. Рівень енергії — це паливо, що безпосередньо впливає на продуктивність та якість життя. Дивно, але існують спеції, які не тільки покращують смак наших страв, а й сприяють оптимізації обміну речовин, настрою та рівня енергії. Про це пише She Finds.

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Доктор наук Лейсі Петерсон розповіла, які чотири спеції вам слід додати до свого раціону. "Додавання таких спецій, як імбир, куркума, кориця і каєнський перець, може прискорити ваш метаболізм. Ці спеції містять біологічно активні сполуки, які посилюють спалювання калорій, покращують чутливість до інсуліну і посилюють окислення жирів".

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир з його бадьорим смаком виступає як потужна спеція, яка сприяє поліпшенню обміну речовин, настрою та рівня енергії.

"Імбир може прискорити метаболізм за рахунок посилення термогенезу — процесу, за допомогою якого ваше тіло спалює калорії для виробництва тепла. Він має протизапальні та антиоксидантні властивості, які можуть позитивно впливати на настрій, зменшуючи окислювальний стрес і запалення. Він також допомагає підвищити рівень енергії за рахунок поліпшення кровообігу і засвоєння поживних речовин, що призводить до кращої доставки поживних речовин у клітини для виробництва енергії", — зазначає Петерсон.

Куркума

Фото: Freepik

Куркума є потужною спецією, відомою своїми потенційними перевагами в обміні речовин, настрої та рівні енергії. Незалежно від того, додаєте ви її в лате чи смузі, куркума є ароматним та універсальним доповненням до раціону.

Петерсон детально зупиняється на куркумі і каже, що "куркумін, активна сполука куркуми, може поліпшити метаболізм, впливаючи на жирову тканину і зменшуючи запалення. Протизапальні ефекти куркуми можуть сприяти поліпшенню настрою за рахунок зменшення запалення, яке пов'язане з розладами настрою. Куркумін є антиоксидантом, який бореться з окислювальним стресом, потенційно підвищуючи рівень енергії та зменшуючи втому".

Кориця

Фото: Freepik

Незалежно від того, посипаєте ви корицею вівсянку, додаєте в напої або використовуєте у випічці, включення кориці в раціон може забезпечити смачний і корисний поштовх для метаболізму, настрою і рівню енергії.

"Кориця може поліпшити обмін речовин, підвищуючи чутливість до інсуліну, допомагаючи клітинам ефективніше використовувати глюкозу. Вона може позитивно впливати на настрій, регулюючи рівень цукру в крові, запобігаючи енергетичним збоям, які можуть сприяти перепадам настрою. Кориця допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, забезпечуючи стійке вивільнення енергії та зниження ймовірності енергетичних стрибків і збоїв", — підкреслює Петерсон.

Каєнський перець

Фото: Freepik

Кайєнський перець, відомий своїм вогняним смаком, він має не тільки приголомшливий смак, а й потенційну користь. Активна сполука кайенского перцю, капсаїцин, відповідає за його пікантний смак і пов'язана з тимчасовим збільшенням швидкості метаболізму, що потенційно допомагає контролювати вагу.

"Капсаїцин, активна сполука в каєнському перці, може підвищити метаболізм завдяки збільшенню витрат калорій і окислення жирів. Тепло кайенского перцю може стимулювати вивільнення ендорфіну, потенційно покращуючи настрій і знижуючи стрес. Термогенний ефект кайенского перцю збільшує температуру тіла і підвищує рівень енергії, сприяючи спалюванню калорій", — говорить Петерсон.

Нагадаємо, спеції не просто надають стравам приголомшливого смаку, вони також можуть творити чудеса з вашим здоров'ям і позитивно впливати на фігуру.

Раніше Фокус писав про те, що якщо хочете зробити каву ще більш корисною для здоров'я і насолодитися новим приголомшливим смаком, додайте в неї спеції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.