Для оновлення іміджу: яку стрижку обрати взимку (фото)
Дівчина Роберта Паттінсона на власному прикладі демонструє одну з найпопулярніших зачісок сезону.
31-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотергаус продемонструвала стильну стрижку на кінець осені та зиму 2023-24. Знімками вагітна дівчина Роберта Паттінсона, 37, ділиться у своєму Instagram з 3,8 млн підписників
Знаменитість часто демонструє багатошарову стрижку з трохи розкуйовдженим волоссям.
Зачіска з ретельно укладеними шарами і коротшими пасмами навколо обличчя може змінити будь-який образ. При цьому кардинально ви нічого не зміните, проте додасте трохи нового відтінку своєму іміджу. Багатошаровість додасть об'єму без великих зусиль, а додавання шарів дасть змогу волоссю гарно рости і зменшить кількість походів до перукаря.
Під час створення шарів варто уникнути переривчастих, різких ліній. Для того, аби зробити необхідну трендову зачіску, потрібно підстригти волосся тонкими шарами по всій довжині, починаючи з чубчика.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Нагадаємо, які існують найпопулярніші міфи про волосся, у які не варто вірити.
Також Фокус писав про одну з найтрендовіших зачісок сезону — стрижку боб.