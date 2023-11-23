"Я щасливець": Джастін Бібер ніжно привітав Гейлі з 27-річчям (відео)

Американська модель 22 листопада 2023 відзначила 27-й день народження.

29-річний канадський співак Джастін Бібер зворушливо привітав свою дружину Гейлі з 27-річчям. Роликом з іменинницею музикант поділився в Instagram з понад 290 млн підписників.

На чорно-білому відео без музичного супроводу Джастін ніжно цілує модель у губи.

"З днем народження, крихітко. Ти робиш життя чудовим. І я той щасливчик, який отримує всю тебе", — звернувся до дружини Бібер.

Джастін Бібер привітав Гейлі з днем народження

"Просто нормальний хлопець, який любить нормальну дівчину", "Жінки тут дуже заздрять, бачачи це, чи не так?", "Ви двоє заслуговуєте тільки на любов та щастя! З днем народження, Гейлі", "Гейлі, ти чудова! Ми любимо тебе. З днем народження", — приєднуються до привітань користувачі мережі.

Канадський музикант та американська модель одружилися у вересні 2018 року. Шлюб став першим для обох знаменитостей. Наразі спільних дітей у пари немає, хоча іменинниця раніше говорила, що вже чекає на материнство у своєму житті.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Гейлі — донька американського актора Стівена Болдвіна, тому вважається "nepo baby" (дитиною знаменитості, якій уже відкрито багато доріг).

Нагадаємо, Джастін Бібер оскандалився постом-підтримкою Ізраїлю.

Також Фокус писав про пʼяту річницю весілля Джастіна та Гейлі Бібер.