Колір кави: найпопулярніші способи носити найпопулярніший відтінок цієї зими

Цієї осені та зими популярним став унікальний відтінок коричневого, який вже назвали кавовим.

Колір кави – це відтінок коричневого з більш глибокими нотами, який належить до теплих тонів хроматичного кола. І хоч він і є універсальним, є кілька виграшних комбінацій, коли він виглядає просто неймовірно. Про це пише Vogue.

Одяг кавового кольору може замінити чорне, сіре та біле вбрання, яке вважається універсальним, та стати основою осіннього та зимового гардероба.

Його можна впроваджувати в будь-які образи, які від цього тільки виграють. Цей колір створює стриманий, витончений та дуже гламурний образ.

Хоча цей відтінок часто асоціюється з сумом та одноманітністю, він здатний передавати спокій: за даними впливової англійської компанії з прогнозування трендів WGSN, колір Intense Rust також стане одним із найпопулярніших кольорів у 2025 році.

"Цей інтенсивний, теплий відтінок – міжсезонний коричневий, що викликає відчуття стабільності. Завдяки своєму розкішному та заспокійливому характеру, Intense Rust нагадує землю та ґрунт та наповнений теплом та текстурою", — кажуть дослідники.

Ось чотири способи, як найкраще поєднувати вбрання модного кавового відтінку.

Total look

Цей відтінок ідеально підходить для створення монохромних образів. Краще вибирати різні відтінки кавового та використовувати одяг з різних матеріалів.

К'яра Ферраньї Фото: Instagram chiaraferragni

Найкраще, як це зробила модний блогер К'яра Ферраньї, вибрати м'яку трикотажну сукню та плащ, чи пальто з більш важкого матеріалу. До образу можна додати колготи кавового відтінку.

Кавовий та чорний

Немає кращого способу, ніж носити два універсальних кольори разом.

Кая Гербер Фото: Getty Images

Знов поєднуйте різні фактури та спробуйте поєднувати сукні такого теплого кольору та верхній одяг чорного, або навпаки.

Кавовий та бежевий

Кавовий і бежевий — ідеально доповнюють один одного.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Спробуйте темний теплий відтінок кави та світлий бежевий колір. У вас вийде дуже теплий та затишний образ.

Кавовий та білий

Ще один нейтральний колір – білий, — ідеально поєднується із кавовим відтінком. Анна Вінтер, відомий модний блогер, є прихильницею цього ансамблю.

Анна Вінтер

Білий хоч і не дуже охоче вважають вдалим кольором для зими, тому що він швидко брудниться, але все ж таки спробуйте це поєднання, створивши вишукані та цікаві образи.

Раніше Фокус писав про княгиню Монако Шарлен, яка відсвяткувала Національний день князівства у пальто модного червоного кольору. Цей яскравий відтінок цієї осені та зими став чи не наймоднішим кольором. І одяг такого кольору радо вибирають селебріті та королівські особи.