Нейромережі згенерували Джонні Деппа, Анджеліну Джолі та інших голлівудських зірок з десятками зайвих кілограмів

Цих голівудських зірок ніколи, ніхто не бачив з зайвою вагою.

Близько десяти фотографій голлівудських зірок потрапили до нейромережі, яка згенерувала їх з зайвою вагою. Знімки зірок із зайвою вагою опублікували в телеграм-каналі "я нейромережа, я так бачу".

Шанувальники ще й як поглузували зі знаменитостей, які так прискіпливо ставляться до свого тіла, фігури та зовнішнього вигляду.

Дженіфер Еністон - як її бачить нейромережа з зайвою вагою Фото: Інстаграм jenniferaniston та t.me/nejromerezha/1577

Наприклад, 54-річна американська акторка Дженніфер Еністон відома ролями в серіалі "Друзі", "Ми Міллери", " Загадкове вбивство", яка ніколи не страждала зайвою вагою виглядає доволі мило з пишними формами.

Анджеліна Джолі - як її бачать нейромережі з зайвою вагою Фото: Інстаграм angelinajolie і t.me/nejromerezha/1577

Звісно юзери не оминули фото голівудської "Місіс Смітт" Анджеліни Джолі, яка за 48 років ніколи не страждала зайвою вагою. Акторка завжди мала привабливу та підтягнуту фігуру. Відома ролями Джолі в фільмах "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" та "Чаклунка" зовсім не схожа на себе. Акторці явно не до лиця зайва вага.

Бейонсе - як її бачать нейромережі з зайвою вагою Фото: Інстаграм beyonce і t.me/nejromerezha/1577

Десяток зайвих кіло з’явилося і на так виразних та пишних формах 42-річної американської співачки Бейонсе. Нейромережа зробила Бейонсе схожою на жінку домогосподарку, яка тільки те й робить, що їсть фастфуд та бурмоче під носа. Зайві 50 кілограмів, точно не пасують привабливій співачці.

Нейромережі показали, який вигляд мада б Майлі Сайрус з зайвою вагою Нейромережі показали, який вигляд мада б Шарліз Терон з зайвою вагою

Під дію нейромережі потрапили і 31-річна акторка та співачка Майлі Сайрус та 48-річна акторка Шарліз Терон. Обоє зірок також ніколи не страждали зайвими кілограмами, тому доволі незвично бачити їх в такому вигляді.

Джоні Депп - як її бачать нейромережі з зайвою вагою Фото: Інстаграм johnnydepp і t.me/nejromerezha/1577

Єдиним чоловіком в царстві жінок з пишними формами став 60-річний Джоні Депп. Актор відомий ролями "Аліса в країні чудес", "Пірати карибського моря" та інших взагалі не схожий на себе.

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