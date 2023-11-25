Вагітну Сьюкі Вотергаус помітили на прогулянці (фото)

Роберт Паттінсон та його кохана очікують на народження первістка.

31-річну англійську модель та співачку Сьюкі Вотергаус вперше помітили на прогулянці після оголошення про її вагітність від бойфренда Роберта Паттінсона, 37. Про це пише Daily Mail.

Кохана зірки "Сутінок" напередодні ходила по магазинах у Лос-Анджелесі. Майбутня мама одягла сірий топ, а також замшеву максіспідницю та сірий блейзер. Вона додала до образу напівпрозорі жовті окуляри, шкіряну сумочку на плечі, а на ноги взуля глянцеві лофери з білими шкарпетками. Волосся співачки було розпущене. Вона тримала в руках телефон.

На фото з вагітною Вотергаус не було її бойфренда, зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона, від якого вона чекає на первістка. Наразі про стать малюка та інші подробиці ще не повідомляється.

Сьюкі Вотергаус

Кохана англійського актора офіційно заявила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко, де вона продемонструвала на сцені помітно округлений живіт.

Зіркова пара зустрічається близько пʼяти років, проте доволі рідко зʼявляється разом на публіці. Лише наприкінці 2022 року вони офіційно вийшли у світ. Це сталося під час показу Dior у Єгипті.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус у Гізі, Єгипет Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Роберта Паттінсона не хотіли брати на головну роль у "Сутінках".

Також Фокус писав про прогулянку англійського актора з його вагітною коханою.