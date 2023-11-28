Леонардо Ді Капріо в компанії Лілі Гладстоун зʼявився на Gotham Awards (фото)

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо відвідав зіркову церемонію вручення нагород Gotham Awards разом зі своєю колегою з фільму "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун, 37, у понеділок, 27 листопада 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка картини "Вовк з Волл-стріт" позував на червоній доріжці на однойменній вулиці в Нью-Йорку.

Ді Капріо був у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою та атласним метеликом.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Тим часом акторка індіанського походження зʼявилася на церемонії в темно-синій сукні з високим декольте, прикрашеним золотими елементами. Її волосся було укладене на один бік, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на карих очах Лілі Гладстоун. До образу знаменитість додала золоті сережки, позуючи на червоній доріжці з Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Зірковий дует зіграв подружню пару в американському епічному кримінальному вестерні "Вбивці квіткової повні", який вийшов на екрани 20 жовтня 2023 та автором якого став режисер Мартін Скорсезе. Картина отримала нагороду на Gotham за вшанування історичних моментів, а саме трагедії племені Осейдж, представники якого почали загадково помирати на початку ХХ ст.

Трейлер фільму "Вбивці квіткової повні"

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун знялися для Vogue Великобританія.

Також Фокус писав про плани Леонардо Ді Капріо до 50 років.