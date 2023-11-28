Ріанна та A$AP Rocky помічені на прогулянці з однорічним сином (фото)

Первістка зіркової пари одягнули в яскраву куртку та взуття.

35-річна американська співачка Ріанна та A$AP Rocky, 35, насолоджувалися вечерею зі своїм старшим сином RZA в дощовому Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Молода мама була в чорних лосинах, темно-синьому пальті з капюшоном, демонструючи свій новий колір волосся — карамельний блонд. Рірі додала до осіннього образу масивні прикраси та чорні окуляри.

Тим часом A$AP Rocky тримав однорічного сина RZA. Репер обрав для сімейного виходу сіру куртку та джинси.

Первісток зіркової пари виділявся у своїй яскраво-жовтій куртці та кросівках у тон. Малюка також одягнули в схожі джинси, як у його тата.

Ріанна та A$AP Rocky з первістком

Втім, меншої дитини музикантів Ріота Роуза поруч з родиною не було.

Другий син співачки барбадоського походження зʼявився на світ у серпні 2023 року. У травні, за рік до цього, народився перший спадкоємець знаменитостей. Пара зустрічається з 2020 року, проте ще не узаконює свої стосунки.

Рірі розповіла, що вдруге вагітна, під час свого виступу на шоу у перерві Super Bowl LVII у лютому 2023 року. Новина стала несподіванкою для фанатів артистки.

Ріанна під час першої вагітності Фото: badgalriri

Нагадаємо, Ріанна з родиною вирушила на осінню прогулянку в парк.

Також Фокус писав про перші фото другого сина Ріанни та A$AP Rocky.