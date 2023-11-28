Бена Аффлека помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)

Усього в оскароносного актора підростають троє спадкоємців від Дженніфер Гарнер.

51-річний американський актор Бен Аффлек ніс п’ять піц під час прогулянки зі своєю 14-річною донькою Серафіною. Про це пише Page Six.

Чоловік Дженніфер Лопес, 54, сміявся і виглядав безтурботним, тримаючи картонні коробки в Лос-Анджелесі, а Серафіна йшла, посміхаючись, біля зіркового батька з паперовим пакетом і стаканчиком.

Аффлек, який також виховує 17-річну доньку Вайолет і 11-річного сина Семюеля з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, одягнув светр з малюнком поверх білої футболки. Він поєднував його з бежевими штанами та кросівками Nike.

Що стосується Серафіни, то вона була у футболці Big Sur, сорочці, шортах карго та тенісних кросівках.

Бен Аффлек з донькою Серафіною

Окрім піци, батько з донькою ходили по магазинах у пошуках книжок.

Аффлек та Гарнер, які виховують трьох спільних дітей, розлучилися у 2018 році. Наразі актор перебуває у шлюбі зі співачкою Дженніфер Лопес, 54. А його колишня кохана вже заручена з Джоном Міллером.

Попри розрив, знаменитості час від часу бачаться заради спільних спадкоємців.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бена Аффлека доволі часто помічають у компанії колишньої дружини.

Також Фокус писав про те, як Бен Аффлек змінив життя Дженніфер Лопес після одруження у 2022 році.