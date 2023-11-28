Стрес, тривога та депресія під час вагітності можуть вплинути на здоров'я дитини

Дослідники визначили, що у дітей, чиї мами під час вагітності зазнавали стресу, тривоги або депресії, частіше виникають проблеми з психічним здоров'ям та поведінкою.

Дослідження показують, що психічне здоров'я жінки під час вагітності сильно впливає на здоров'я її дитини, особливо на її психіку. Зокрема, діти з більшою ймовірністю мали симптоми СДУГ або проявляли агресивну поведінку, якщо їхні мами під час вагітності часто зазнавали стресу або сильних переживань. Про це пише US. News.

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Фото: Freepik

"Наше дослідження показує, що психологічний стрес під час вагітності має невеликий, але стійкий вплив на ризик агресивної, розгальмованої та імпульсивної поведінки дітей", — зазначає Ірен Тунг, доцент кафедри психології Каліфорнійського державного університету.

Для огляду дослідники об'єднали та проаналізували дані 55 досліджень за участю понад 45 000 учасників.У всіх дослідженнях вимірювали психоло-ємоціональний стан жінок під час вагітності, а потім вимірювали "екстерналізуючу поведінку" їхніх дітей — симптоми психічного здоров'я, спрямовані на інших.

Дослідники для аналізу брали винятково ті дослідження, в яких стан матері аналізували як під час, так і після вагітності, щоб мати можливість співвіднести вплив післяпологових проблем на психічне здоров'я та розвиток новонароджених.

Учені виявили, що негативні психологічні стани під час вагітності підвищують ризик виникнення проблем із психічним здоров'ям у їхніх дітей після народження.

Фото: Freepik

Цей ефект працює однаково як для хлопчиків, так і для дівчаток і найбільш сильно проявляється в ранньому дитинстві, з 2 до 5 років, але може зберігатися аж до підліткового віку.

Дослідники припускають, що вплив гормонів стресу в утробі матері може вплинути на розвиток мозку дитини. Тунг та її колеги займаються дослідженням, яке дасть змогу зрозуміти, які типи підтримки необхідні жінці під час вагітності для захисту від стресу.

"Більшість наявних досліджень зосереджені на білих, представниках середнього класу і з вищою освітою, але досвід економічної нерівності та відсутності доступу до медичної допомоги, як відомо, сприяє стресу під час вагітності", — сказала Тунг у пресрелізі журналу.

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