Дева Кассель розповіла, як знамениті батьки допомогли їй у карʼєрі (фото)

Юна знаменитість — спадкоємиця італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя.

19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель розповіла, як знамениті батьки допомогли її кар’єрі моделі, коли вона знялася для останньої обкладинки V Magazine.

Донька Моніки Белуччі, 59, та Венсана Касселя, 57, — юна зірка, яка постійно здобуває успіхи як на подіумі, так і в отриманні бажаних акторських ролей.

Дева напередодні позувала для обкладинки Gen V від V Magazine з ефектним макіяжем очей.

Дева Кассель Фото: vmagazine

Зокрема, юна зірка пролила світло на свої стосунки з батьками та те, як вони сприяли її кар’єрі в індустрії моди та кіно.

"Вони навчили мене завжди дивитися вперед, завжди захищати себе, завжди бути доброю і завжди дивуватися", — зізнається спадкоємиця Моніки Беллуччі.

"Вони навчили мене вирішувати несподівані ситуації та жити за власними правилами, завжди поважаючи людей і середовище, у якому я перебуваю", — додала вона.

Також Дева пригадала, як переглядала книжки про моду у шафі своєї матері.

"Я зрозуміла, що хотіла би працювати в цій галузі, в якийсь момент свого життя, але я точно не очікувала, що мені вона настільки сподобається і я зароблятиму цим на життя", — зізнається 19-річна акторка та модель.

Моніка Беллуччі з донькою Фото: Vogue

Кассель та Беллуччі розлучилися ще у 2013 році. Від їхнього союзу, окрім Деви, підростає донька Леоні, яка набагато менш медійна, ніж її старша сестра.

Нагадаємо, що відомо про особисте життя Деви Кассель.

Також Фокус писав про меншу доньку Моніки Беллуччі та Венсана Касселя.