Їжте, але помірно: 7 фруктів, у яких міститься найбільше цукру

Якщо ви хочете харчуватися збалансовано, то маєте з'їдати не менше двох порцій різних фруктів щодня. Але не всі вони однаково корисні, деякі з популярних фруктів містять занадто багато цукру.

Усім відомо, що овочі та фрукти дуже корисні для здоров'я, тому що в них містяться важливі поживні речовини і клітковина, яка необхідна для здорового травлення, але крім цього у фруктах міститься цукор. Це не означає, що потрібно відмовитися від якихось видів фруктів назавжди. Але якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям і фігурою, то маєте знати про фрукти, які містять найбільше цукру і намагатися помірно включати їх у свій раціон. Про це пише WebMD.

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Манго

Фото: Freepik

Цей фрукт дуже корисний, у ньому міститься клітковина та інші необхідні поживні речовини. Але в манго також є натуральний цукор. Наприклад, в одному манго міститься цілих 46 грамів цукру, тому це не найкращий вибір, якщо ви намагаєтеся стежити за своєю вагою або контролювати кількість споживаного цукру. Однозначно, варто включати цей фрукт у свій раціон, але зупиніться на кількох шматочках, а решту залиште на потім.

Виноград

У чашці винограду міститься близько 23 грамів цукру. Це дуже багато для таких маленьких ягідок, яких за один раз можна з'їсти дуже багато. Ви можете їсти їх повільніше, якщо розріжете виноградинки навпіл і заморозите. Це будуть прекрасні освіжаючі літні ласощі, на приготування яких піде трохи більше часу. У зимовий час намагайтеся контролювати кількість винограду і не переїдати.

Вишня

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Є дуже солодкі сорти вишні, в яких міститься до 18 грамів цукру на порцію. Якщо ви звикли їсти вишню кілограмами, то можете легко втратити лік того, скільки з'їдаєте. Для того, щоб не передати, попередньо відміряйте кількість ягід, щоб точно знати, скільки цукру ви отримаєте.

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Груші

В одній середній груші міститься 17 грамів цукру. Якщо ви намагаєтеся скоротити кількість споживаного цукру, не їжте її цілком — просто покладіть кілька скибочок у нежирний йогурт або додайте в салат.

Кавун

Фото: Freepik

У середній порції цих літніх ласощів міститься 17 грамів цукру. Крім цього, кавун на 91,5% складається з води і містить особливі мінерали, званими електролітами, які необхідні організму для підзарядки після деякого перебування на сонці. Просто зупиніться на одному або двох шматочках, а не з'їдайте відразу половину кавуна.

Інжир

100 г інжиру містить 16 грамів. Якщо ви намагаєтеся стежити за кількістю цукру, то не зловживайте інжиром. Наріжте кілька шматочків і намажте їх невеликою кількістю козячого сиру, щоб отримати багате на білок частування, або додайте трохи інжиру в соус, щоб додати трохи гостроти пісному м'ясу.

Банани

Фото: Freepik

В одному середньому банані міститься 14 грамів цукру. Якщо це для вас забагато, наріжте половину банана в ранкову вівсянку або додайте кілька шматочків у тост з арахісовим маслом.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.