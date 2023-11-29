Королева Летиція вийшла у світ у бездоганному молочному ансамблі (фото)

Дружина іспанського короля вже вкотре обирає німецький бренд Boss.

Королева Іспанії Летиція зʼявилася на публіці в діловому молочному ансамблі, відвідавши церемонію вручення журналістських нагород зі своїм чоловіком королем Філіпом. Про це пише Daily Mail.

Члени іспанської королівської родини прибули на 40-у церемонію вручення журналістської премії "Франсиско Сереседо" в Мадриді.

Ексжурналістка вибрала стриманий білий штанний костюм Boss із мереживним топом під ним на церемонії нагородження представників її колишньої галузі.

Король Філіп та королева Летиція Фото: Getty Images

До ансамблю монарша персона додала пару діамантових сережок, золотистий клатч іспанського бренду Magrit та розпустила своє темне волосся, заклавши його за вуха. Для заходу Летиція, 51, також зробила гламурний макіяж з акцентом на очі. На її ногах були блискучі туфлі.

Тим часом 55-річний король Іспанії одягнув для цієї події чорний костюм зі світлою сорочкою та краваткою з малюнком.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Зазначимо, що штани та блейзер Летиції коштують 946 доларів (понад 35 тисяч грн), за даними порталу Royal Fashion Police.

Королева Летиція

Нагадаємо, королева Іспанії обирає сукню за півтори тисячі гривень.

Також Фокус писав про появу королеви Летиції в Данії у світлому елегантному пальті.