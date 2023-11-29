Джіджі Хадід опинилася в центрі скандалу після поста зі знімком терориста

Модель опублікувала пост, у якому поділилася знімком Ахмеда Манасри, який у 13 років напав із ножем на ізраїльтян.

Модель Джіджі Хадід опинилася в центрі скандалу, коли поділилася публікацією в Instagram, у якій ідеться про те, що Ізраїль "єдина країна у світі, яка тримає дітей як військовополонених". Щоб проілюструвати свою точку зору, вона використала фотографію Ахмеда Манасри: Манасру заарештували 2015 року, коли у віці 13 років він напав із ножем на мирних жителів. Після шквалу коментарів модель вибачилася за пост, заявивши, що не змогла "перевірити факти" і "використала неправильний приклад". Раніше через сестру Джіджі, Белли Хадід, почалися погроми модних бутиків. Про це пише Daily Mail.

Джіджі Хадід, модель палестинського походження, у понеділок поділилася в Instagram заявами, що Ізраїль — "єдина країна у світі, яка тримає дітей як військовополонених", і опублікувала фото Ахмеда Манасри як приклад. У 13 років він напав із ножем на перехожих у Єрусалимі.

Видалений пост Джіджі Хадід Фото: instagram gigihadid

У своєму пості Хадід звинуватила Ізраїль у "викраденнях, зґвалтуваннях, приниженнях, тортурах і вбивствах палестинців".

У вівторок, після негативної реакції на її пост, модель вибачилася за свою "помилку".

"Для мене важливо поділитися реальними історіями про труднощі, які палестинці пережили і продовжують терпіти, але цими вихідними я поділилася чимось, що я не перевіряла і не замислювалася глибоко перед репостом", — написала вона.

Вона сказала, що "хоче показати, яким чином міжнародне право порушується ізраїльським урядом", і сказала, що з палестинською дитиною, заарештованою Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), будуть поводитися інакше, ніж з ізраїльською дитиною, зупиненою ЦАХАЛом.

Джіджі Хадід, відома своєю суперечливою антиізраїльською активністю, раніше була помічена в Парижі, коли вона прямувала до ліванського ресторану Al-Ajami.

28-річна Джіджі, яка була обличчям Maybelline і нині очолює кампанію Versace, заявила, що засуджує насильство щодо всіх людей.

"Бажання свободи і гуманного поводження з палестинцями та бажання безпеки для єврейського народу можуть бути важливими для однієї й тієї самої людини, включно зі мною", — сказала вона.

Але потім вона перейшла до звинувачення Ізраїлю в порушеннях прав людини і наголосила на роках порушень з боку Ізраїлю. Вона не згадала теракт 7 жовтня або поточну ситуацію із заручниками, які залишаються в полоні ХАМАС.

Нагадаємо, у соцмережах Хадід розмістила фото Ахмеда Манасру, назвавши його "дитиною-військовополоненою".

У 2015 році Манасру, якому тоді було 13 років, і його 15-річний двоюрідний брат Хасан Манасра напали на перехожих на вулиці Єрусалима з ножами.

Відео нападу Ахмеда та його кузена

Вони завдали ножових поранень 13-річному хлопчикові, який виходив із кондитерської.

Його заарештували і притягнули до відповідальності за замах на вбивство. Ахмеда засудили до дев'яти з половиною років позбавлення волі.

Перебуваючи у в'язниці, він неодноразово намагався заподіяти шкоду собі та іншим ув'язненим.

Нагадаємо, раніше актриса Синтія Ніксон заявила, що оголошує голодування на підтримку мешканців Сектора Газа. Щоправда, вона його перерве незабаром, бо їй потрібно повертатися на роботу в Нью-Йорк.