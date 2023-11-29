A$AP Rocky з перлинними шпильками став героєм нового випуску Highsnobiety (фото)

Батько двох синів Ріанни приміряв низку футуристичних луків.

35-річний американський репер A$AP Rocky (Ракім Меєрс) знявся для глянцю з перлинними шпильками. Кадрами ділиться видання у своєму Instagram.

Бойфренд Ріанни, 35, зʼявився в кавер-сторі листопадового випуску Highsnobiety. Автором знімків став Раян Макгінлі.

A$AP Rocky позував у футуристичних луках для обкладинки та кавер-сторі журналу.

"Стійкий, хамелеонічний, неперевершений шарм @asaprocky. Для нашого зимового випуску 2023 року репер і модний магнат поспілкувався з Highsnobiety, щоб рідкісним чином зазирнути в його стильний світ", — зазначають журналісти видання.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

A$AP Rocky

На обкладинці видання музикант широко посміхається золотими зубами та демонструє масивне кольє.

A$AP Rocky

У травні 2022 року Меєрс уперше став батьком. Ріанна народила йому сина RZA, а через рік і кілька місяців зіркова пара стала батьками вдруге. На світ зʼявився другий спадкоємець знаменитостей — Riot Rose.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Нагадаємо, репер зі своєю коханою та старшим сином вирушили на прогулянку в парк.

Також Фокус писав про перші фото другого сина Ракіма Меєрса та Ріанни.