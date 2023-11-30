Гвінет Пелтроу показала свої взаємостосунки з Дакотою Джонсон (фото)
Колишня дружина Кріса Мартіна знайшла спільну мову з його нареченою.
51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу поділилася знімком з Дакотою Джонсон, 34. Фото, на якому наречена та колишня дружина Кріса Мартіна тримаються за руки, опубліковано в Instagram.
Зірка фільмів Marvel дала можливість своїм підписникам поставити їй кілька запитань. Серед них зʼявилося прохання показати знімок з Дакотою Джонсон — теперішньою нареченою колишнього чоловіка Гвінет, 46-річного соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна.
На фото Пелтроу тримає за руку головну героїню картини "50 відтінків сірого". Вони обоє позують у головних уборах та посміхаються на камеру. Ексдружина Мартіна ніяк не підписала знімок з прогулянки.
Зазначимо, що Гвінет та її колишній коханий були одружені з 2003 по 2016 роки. Наразі зірка екрану перебуває у шлюбі зі сценаристом Бредом Фелчаком. А від фронтмена Coldplay вона виховує двох спадкоємців — сина Мозеса та доньку Еппл. Експодружжя підтримує звʼязок та демонструє хороші стосунки між собою. Зокрема, Пелтроу публічно вітає зі святами батька своїх дітей.
Тим часом Мартін зустрічається із зіркою "50 відтінків сірого" з 2017 року. Їхні стосунки доволі не публічні.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу розповіла, у яких стосунках перебуває з Дакотою Джонсон.
Також Фокус писав про святкування 34-го дня народження Дакоти Джонсон у компанії Кріса Мартіна.