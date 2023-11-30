Гвінет Пелтроу показала свої взаємостосунки з Дакотою Джонсон (фото)

Колишня дружина Кріса Мартіна знайшла спільну мову з його нареченою.

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу поділилася знімком з Дакотою Джонсон, 34. Фото, на якому наречена та колишня дружина Кріса Мартіна тримаються за руки, опубліковано в Instagram.

Зірка фільмів Marvel дала можливість своїм підписникам поставити їй кілька запитань. Серед них зʼявилося прохання показати знімок з Дакотою Джонсон — теперішньою нареченою колишнього чоловіка Гвінет, 46-річного соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна.

На фото Пелтроу тримає за руку головну героїню картини "50 відтінків сірого". Вони обоє позують у головних уборах та посміхаються на камеру. Ексдружина Мартіна ніяк не підписала знімок з прогулянки.

Гвінет Пелтроу та Дакота Джонсон Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Зазначимо, що Гвінет та її колишній коханий були одружені з 2003 по 2016 роки. Наразі зірка екрану перебуває у шлюбі зі сценаристом Бредом Фелчаком. А від фронтмена Coldplay вона виховує двох спадкоємців — сина Мозеса та доньку Еппл. Експодружжя підтримує звʼязок та демонструє хороші стосунки між собою. Зокрема, Пелтроу публічно вітає зі святами батька своїх дітей.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Фото: Скріншот

Тим часом Мартін зустрічається із зіркою "50 відтінків сірого" з 2017 року. Їхні стосунки доволі не публічні.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу розповіла, у яких стосунках перебуває з Дакотою Джонсон.

Також Фокус писав про святкування 34-го дня народження Дакоти Джонсон у компанії Кріса Мартіна.