Принцеса Беатріс зʼявилася на публіці з чоловіком (фото)

Королівська персона та її супутник підтримали принцесу Євгенію та її організацію, що бореться з рабством.

Принцеса Йоркська Беатріс напередодні прибула на інавгураційний зимовий гала-концерт Anti-Slavery Collective зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Про це пише Daily Mail.

Онука покійної королеви Єлизавети ІІ одягла чорну сукню міді з крепу та шифону за 500 доларів від лондонського бренду Self-Portrait.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Getty Images

Принцеса доповнила вишукану сукню сумкою-клатчем із крокодилової шкіри та парою чорних замшевих туфлів-човників Nicholas Kirkwood зі зміїної шкіри.

Тим часом Едоардо Мапеллі Моцці, з яким у Беатріс є дворічна донька Сієнна, вирізнявся в білому лляному смокінгу з чорним метеликом.

Менша сестра принцеси Беатріс Євгенія також зʼявилася на публіці в чорному вбранні. Вона обрала сукню з брошкою від PPCDV.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Anti-Slavery Collectiveбув заснований у 2017 році принцесою Євгенією та її близькою подругою Джулією де Буанвіль. Вони працювали, щоб допомогти покласти край сучасному рабству, а також запустили свій подкаст Floodlight, де беруть інтерв’ю у гостей про те, як найкраще покінчити з цією практикою в усьому світі.

Матір двох принцес та колишня дружина принца Ендрю, Сара Фергюсон, позувала фотографам заходу у чорній сукні та кросівках Gucci.

Сара Фергюсон з доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в розкішній сукні.

Також Фокус писав про трансформації стилю принцеси Беатріс.