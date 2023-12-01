Антоніна Хижняк та Олександр Боднар розійшлися після трьох років стосунків

Зірка екрану зізнається, що не має претензій до колишнього коханого.

33-річна українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, що розійшлася з бойфрендом, актором Олександром Боднаром, 30. Подробицями особистого життя зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поділилася в новому інтервʼю Аліні Доротюк.

"Ми були разом близько трьох з половиною років. Зараз такий момент, етап, що наші стосунки закінчилися. Щоб уникнути запитань, я вирішила сказати як є. Я взагалі закрита людина у цьому плані. Ніколи не люблю щось афішувати. Я йому пообіцяла, що не буду влаштовувати танці на кістках", — зазначила Антоніна.

Антоніна Хижняк

Акторка додала, що причиною розриву стала криза у стосунках. Втім, вона не звинувачує Боднара в цьому. За словами Хижняк, вони мали різні швидкості життя.

"Мені здається причина в мені. От і все. У мене до нього немає претензій", — зізналася зірка українського серіалу "Звʼязок".

Антоніна Хижняк та Олександр Боднар

Романтичні стосунки між акторами почалися у 2020 році на знімальному майданчику серіалу "Слід". Вони навіть виходили разом на публіку, проте активно подробицями особистого життя експара не ділилася.

Зокрема, Хижняк виховує сина Максима від Андрія Якушева, з яким розлучилася у 2019.

Нагадаємо, Антоніна Хижняк показала, як підріс її син-першокласник.

Також Фокус писав про те, що Антоніна Хижняк з Тимуром Мірошниченком презентували дитячу книгу в Києві.