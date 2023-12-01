Періс Гілтон зізналася, чому сама не народжувала дітей

Наразі зірка є мамою двох дітей — 10-місячного сина Фенікса та новонародженої доньки Лондон.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зізналася, що народження дітей через сурогатне материнство було "важким рішенням". Про це пише Daily Mail.

Під час прем’єри другого сезону серіалу "Закохана Періс" знаменитість розповіла про свій вибір і зізналася, що "хотіла б" бути вагітною. Проте через те, що Гілтон завжди була в центрі уваги, вони з чоловіком, 42-річним Картером Реумом, вирішили народити дітей через сурогатне материнство.

"Процес сурогатного материнства, безумовно, це було важке рішення", — розповіла мама двох дітей.

Періс Гілтон із сином Феніксом

У своєму реаліті-шоу Періс зізналася, що "із задоволенням носила б дитину у животику, відчуваючи поштовхи та всі ці хвилюючі моменти".

Світська левиця зізналася, що саме з міркувань безпеки вона наважилася на сурогатне материнство.

Картер Реум також підтримав позицію своєї дружини.

"Тепер ми маємо сім’ю з Періс і хочемо, щоб наша сім’я росла і була нормальною… Ми повинні думати про безпеку", — зазначив венчурний капіталіст.

У Періс Гілтон народилася донька Лондон

"Коли ми йдемо на фермерський ринок, одна справа, якщо хтось зупиняється і просить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа з дитиною у візочку", — додав чоловік світської левиці.

Нагадаємо, як Періс Гілтон святкувала народження доньки Лондон.

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