Єва Лонгорія у стильних образах знялася для Elle (фото)

Знаменитість позувала в комбінезоні Stella McCartney.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія знялася для глянцю Elle в рамках проєкту "Жінки в Голлівуді". Знімками з фотосесії зірка "Відчайдушних домогосподарок" ділиться у своєму Instagram з понад 9 млн підписників.

"Жінки Elle у Голлівуді. Для мене честь бути в такій чудовій компанії з багатьма жінками, якими я захоплююся", — зазначила Лонгорія та подякувала глянцю та головній редакторці Ніні Гарсії.

Зокрема, акторка позувала в білому комбінезоні з глибоким декольте Stella McCartney та туфлях Gianvito Rossi, шкіряній сукні, водолазці та жилеті. Волосся знаменитості було укладене назад, а на обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очі.

Єва Лонгорія

"Я хочу бути схожою на тебе, коли виросту. Насправді прямо зараз", "Богиня та королева", "Пожежа", — реагують на зйомку акторки її фанати.

Також для проєкту "Жінки в Голлівуді" знялися співачка Дженніфер Лопес, зірка фільму "Барбі" Америка Феррера, "дружина" Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вбивці місячної повні" Лілі Гладстоун та інші.

"Наші редактори безпосередньо працювали з Гільдією кіноакторів під час її нещодавнього страйку, щоб переконатися, що ми можемо вшанувати жінок у Голлівуді", — зазначили представники видання.

Америка Феррера

Нагадаємо, Єва Лонгорія продемонструвала фігуру в рожевому купальнику.

Також Фокус писав про допомогу Єви Лонгорії постраждалим внаслідок пожеж на Гаваях.