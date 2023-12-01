Рідкісна поява: Кейт Вінслет вийшла у світ (фото)

Знаменитість взяла на прогулянку свою старшу дитину.

48-річна англійська акторка Кейт Вінслет була помічена на рідкісній прогулянці зі своїм 19-річним сином Джо Мендесом у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Титаніка" була одягнена в сіру куртку поверх светра та синій шарф, пов’язаний на шиї.

Вінслет доповнила свій стриманий образ темними вузькими джинсами, чорними замшевими ботфортами та бежевою сумкою через плече. Світле волосся акторки було зачеплене назад, і вона була без макіяжу.

Знаменитість одягла стильні окуляри в чорній оправі.

Кейт Вінслет із сином

Тим часом Джо носив теплу куртку на блискавці та штани синього кольору, прикрашені стильними латками.

У Кейт Вінслет також є донька Мія Тріплтон, 23, і син Беар Блейз, 9 років.

Вона виховує старшу дитину від колишнього чоловіка Джима Тріплтона. Акторка і режисер, який зняв її в драматичному фільмі 1998 року "Експрес до Марракеша", були одружені з 1998 по 2001 рік.

Кейт Вінслет Фото: Getty Images

Джо — син режисера Сема Мендеса. Батьки хлопчика розлучилися в 2010 році після семи років шлюбу.

Наразі ж акторка одружена з Едвардом Смітом.

Нагадаємо, Кейт Вінслет зʼявиться в сатиричному серіалі "Палац".

Також Фокус писав про ставлення Кейт Вінслет до фіналу "Титаніка".