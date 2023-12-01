"10 років без тебе": донька Пола Вокера показала архівне відео з батьком
Актор загинув у листопаді 2013 року внаслідок автокатастрофи.
25-річна американська модель та акторка Мідоу Вокер вшанувала памʼять свого покійного батька Пола Вокера в 10-ті роковини його смерті. Архівним відео єдина дитина зірки "Форсажа" поділилася в Instagram.
Мідоу показала ролик, на якому вона дивує свого тата на день народження.
"10 років без тебе… Завжди люблю тебе", — зазначила донька актора.
Кліп починається з того, що дівчинка кричить "привіт", коли її тато відкриває двері туристичного автобуса. Після того, як він розуміє, що перед ним дочка, він посміхається і падає на ліжко від шоку від несподіванки.
Після того, як Мідоу каже батьку "З днем народження", він тягнеться до неї, щоб обійняти її і каже: "Ти просто налякала мене до біса".
Американська акторка Джордана Брюстер, яка знімалася у фільмах "Форсаж" разом з покійним Вокером, прокоментувала допис словами: "Люблю тебе так сильно".
"Вічно посміхаюся тобі", — додав чоловік доньки Пола Вокера, Луїс Торнтон-Аллан.
Зазначимо, що Пол Вокер загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року у віці 40 років. Його єдиній доньці на той момент було 15 років.
Восени 2021 Мідоу вийшла заміж за актора Луїса Торнтона-Аллана. А під вінець її вів товариш покійного батька Він Дізель.
Нагадаємо, Мідоу Вокер зізналася, що отримує знаки від покійного батька.
Також Фокус писав про те, як Мідоу Вокер справляється зі смертю Пола Вокера.