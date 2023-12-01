Учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" відповіла на критику щодо її розміру plus size

Хейтери звинуватили дівчину, що вона пропагує ожиріння. Однак Джейн чесно розповіла, що стоїть за її повнотою.

22-річна Джейн Діпіка Гарретт, яка представляла Непал у конкурсі "Міс Всесвіт-2023" у Сальвадорі в листопаді, зазнала критики та хейту в соцмережах, оскільки стала першою plus size-моделлю, яка змагалася за корону з красунями з інших країн світу. Однак її сміливість була винагороджена тим, що вона, за її словами, отримала найгучніші оплески всієї аудиторії. Про це Гаррет розповіла в інтерв'ю Fox News.

З'явившись на сцені, королева краси, яка увійшла до 20 найкращих із 90 конкурсанток із усього світу, наголосила на тому факторі, що вона "пишна жінка, яка не дотримується певних стандартів краси".

"І це було так приємно, тому що це був момент прориву для мене та для суспільства: вони побачили щось інше, побачили красу в реальному масштабі", — зазначила дівчина.

Попри теплий прийом публіки, Джейн була шокована кількістю жорстоких коментарів в Instagram, де в неї 298 тисяч підписників. Деякі називали її китом, інші писали, що її тіло "огидне". Знайшлися й ті, хто звинуватив Джейн у "сприянні ожирінню", порадивши їй "ходити в спортзал".

Джейн знайшла в собі сили з гідністю відповісти на критику.

"Вони навіть не знають мою історію. Їм невтямки, через що я проходжу", — каже вона. Річ у тім, що в неї діагностували синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Захворювання, від якого страждає кожна третя жінка у Великій Британії, пов'язане з тим, що різні види виробляють більшу кількість чоловічих статевих гормонів, що може призвести до збільшення ваги, прищів, надлишку волосся на тілі та нерегулярних менструацій.

У результаті цього, за словами Джейн, останнім часом вона додала у вазі, і пожартувала, що може набрати кілька кілограмів, просто поглянувши на шматок торта.

Хвороба не тільки призвела до того, що вона відчуває втому. За її словами, у неї — затьмареність свідомості через СПКЯ. Щоб зменшити щоденні побічні ефекти, вона намагається вести "спосіб життя з низьким рівнем стресу", де це можливо. Це охоплює медитацію, вигадування афірмацій і збалансоване харчування.

Джейн сповнена рішучості повернутися до модельних параметрів і працювати для досягнення цього.

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представляла киянка Ангеліна Усанова. Вона показала національний костюм, а також розповіла, що почула від представниці РФ за лаштунками. Вихід українки не залишив байдужою російську пропагандистку Маргариту Симоньян.

Перемогу на конкурсі здобула "Міс Нікарагуа" 23-річна Шейнніс Паласіос, яка вже потрапила в політичний скандал.

Раніше Фокус писав, що супермодель plus size Палома Ельсессер у деталях показала, як зменшила собі груди.