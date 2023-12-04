Закоханість впливає на вагу. Психіатр пояснив, чому люди поправляються у стосунках

Любов приносить не тільки щастя і задоволення, а й сюрпризи у вигляді зайвих кілограмів і сантиметрів на вашій талії.

Кохання — це красива і складна емоція, яка може багато в чому змінити ваше життя. Але чи помічали ви, що люди, які щасливі у стосунках та шлюбі, з часом набирають кілька зайвих кіло, а може й не кілька. Чому ж так відбувається і чи справді всьому виною кохання? Психіатр доктор Саянтані Мукерджі пояснила причину тих додаткових сантиметрів, які ви отримуєте після вступу в довгострокові романтичні стосунки. Про це пише OnlyMyHealth.

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Заперечуючи ідею про те, що здорові стосунки завжди корисні для вашого благополуччя, дослідження, проведене на факультеті психології Південного методистського університету в Далласі, показало, що: "Подружжя, яке перебуває у стосунках, що приносять задоволення, послаблює свої зусилля з підтримання ваги, тому що в нього більше немає мотивації приваблювати партнера".

Доктор Мукерджі каже, що коли ви вперше закохуєтеся, ваш мозок зазнає хімічної трансформації та вивільняє нейротрансмітери, такі, як дофамін та окситоцин, які створюють відчуття щастя, прив'язаності та близькості. Однак із часом ці хімічні речовини починають зникати, і люди входять у зону комфорту в стосунках.

Фото: Freepik

"У міру того, як люди прогресують у своїх романтичних стосунках, статевий потяг, фізичний потяг і постійна потреба в контакті згодом починають змінюватися і поступаються місцем довірі та залежності. Тут справа не у викиді якихось гормонів або хімічних речовин у мозок, а більшою мірою в обумовленості, через яку проходять люди в довгострокових відданих стосунках", — додала вона.

Доктор Мукерджі зазначила, що в комфортних стосунках набору ваги можуть сприяти кілька чинників:

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Віддані стосунки, особливо тривалі романтичні стосунки, можуть потягнути за собою низку турбот, які можуть забрати час у особистого догляду. Приділяючи час дітям, чоловікові, членам їхніх родин і близьким, а також підтримуючи дім, у вас може не вистачити часу на поліпшення своїх фізичних якостей.

Перебування у здорових стосунках, у яких ви відчуваєте, що вас приймають і цінують навіть у найгірші моменти, може знизити мотивацію доглядати за собою, щоб підтримувати потяг партнера.

Якщо ви перебуваєте в токсичних стосунках, це може підірвати психічне здоров'я до такої міри, що ви навмисно перестанете піклуватися про себе через постійне відчуття смутку, злості або зневаги.

Як запобігти набору ваги

Фото: Freepik

Хоча закоханість дійсно може призвести до збільшення ваги, важливо пам'ятати, що це не обов'язково має бути неминучим наслідком. Крім того, доктор Мукерджі попереджає: "Не вважайте збільшення ваги побічним ефектом романтичних стосунків. Причиною збільшення розміру талії можуть бути якісь захворювання. Оскільки кількість захворювань, пов'язаних зі способом життя, зростає, важливо знати про такі стани, як діабет, гіпертонія, ожиріння, проблеми зі щитоподібною залозою та СПКЯ, які переважають у нинішньому світі й можуть спричинити швидке збільшення ваги".

Поради для підтримання здорового балансу:

Залишайтеся активними. Замість того щоб постійно сидіти, знайдіть способи залишатися активними. Ходіть із партнером у походи, відвідуйте уроки танців або просто насолоджуйтеся тривалими прогулянками удвох.

Усвідомлене харчування. Будьте уважні до того, що ви їсте, коли обідаєте разом. Вибирайте більш здорові страви та стежте за розмірами порцій. Приготування їжі вдома також може допомогти вам зробити вибір на користь поживної цінності.

Спілкування. Відкрите і часте спілкування з вашим партнером про ваші цілі в галузі здоров'я і фітнесу має вирішальне значення. Заохочуйте один одного вести здоровий спосіб життя.

Турбота про себе. Не нехтуйте турботою про себе та власне благополуччя. Продовжуйте приділяти пріоритетну увагу фізичним вправам, правильному харчуванню та управлінню стресом.

Закоханість — не виправдання

Фото: Freepik

Хоча закоханість може призвести до деяких змін у вашому способі життя і тілі, вона не обов'язково повинна призводити до збільшення ваги. Усвідомлення потенційних пасток і усвідомлений вибір на користь здорового способу життя можуть допомогти вам насолодитися багатьма радощами кохання, не жертвуючи при цьому своїм фізичним здоров'ям і красою. Кохання може стати досвідом, що перетворює, і за правильного мислення призвести до особистісного зростання і щастя, не додаючи зайвих кілограмів до вашої талії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.