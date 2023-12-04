Даша Кацуріна показала, як провела зимові вихідні з Дантесом та дітьми (фото)

Музикант катав на санках доньку та сина своєї коханої.

Українська рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна показала романтичне селфі з Володимиром Дантесом. Кадрами зимової прогулянки з родиною мама двох дітей поділилася в Instagram.

"Витягли маму на вулицю", — зазначила Кацуріна, яка нещодавно розповіла прихильникам про рідкісну хворобу — паратонзиліт.

На вихідних кохана Дантеса із семирічною донькою Олександрою та дворічним сином Іваном вийшла на зимову прогулянку та показала романтичне селфі з музикантом. Дантес цілував Кацуріну в щоку, поки вона тримала в руках напій у термосі.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна Фото: dasha_katsurina

Також Даша Кацуріна поділилася зворушливими кадрами взаємодії Дантеса з її дітьми. Зокрема, музикант обіймав дворічного Івана та катав дітей коханої на санках засніженими вулицями.

Володимир Дантес та син Даші Кацуріної Фото: Instagram Dasha Katsurina

Тим часом донька Даші пробувала на смак сніг.

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної Фото: Instagram Dasha Katsurina Донька Даші Кацуріної Фото: Instagram Dasha Katsurina

Про стосунки пари стало відомо влітку 2022. У березні того ж року вони двоє оголосили про розлучення з попередніми партнерами. Дантес розійшовся зі співачкою Надею Дорофєєвою, а його кохана — з ресторатором Михайлом Кацуріним. Через певний час про роман також повідомили Дорофєєва та Кацурін. Влітку 2023 вони одружилися.

Нагадаємо, Даша Кацуріна захворіла наприкінці осені 2023.

Також Фокус писав про польське побачення Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.