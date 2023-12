Дженніфер Лопес показала розкішний басейн у своєму маєтку за $60 млн (відео)

Джей Ло рекламує свій новий альбом This Is Me... Now.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес не втрачає нагоди за нагоди похизуватися своїм розкішним маєтком, який вона разом із Беном Аффлеком, чоловіком артистки, купили влітку, оформивши іпотеку . Саме цей будинок вона вибрала і для реклами нового музичного альбому This Is Me… Now, а результати зйомок показала на сторінці в Instagram.

Ролик починається в спальні, де Джей Ло в бежевому капелюсі, хутряному білому пальті з леопардовою підкладкою, білій майці, джинсах, грубих черевиках і безлічі золотих прикрас позує для нової фотосесії.

Потім камера веде її вздовж величезного басейну, розташованого на задньому дворі маєтку. У руках вона тримає келих алкогольного напою "Делола", виробництвом якого вона займається.

Це — не перший випадок, коли Дженніфер показує своє розкішне сімейне гніздо. Раніше у неї в соцмережах з'являлися кадри тусовки з друзями на кухні, а потім вона показала дорогий стіл, який накрила і прикрасила до Дня Подяки на задньому дворі.

За маєток площею понад 4250 квадратних метрів Бен Аффлек і Дженніфер заплатили 60,85 мільйона доларів. Вони дуже довго шукали будинок своєї мрії, а коли знайшли — тягнути не стали. Угода тривала всього один тиждень, і пара заплатила майже на 15 мільйонів доларів нижче від запитуваної ціни в 75 мільйонів доларів. Уперше маєток з'явився на ринку у 2018 році за 135 мільйонів доларів, але ця ціна була знижена майже вдвічі, коли він був повторно зареєстрований у 2023-му. Будинок, званий "маєтком Воллінгфорд", розташований на мисі площею 5 акрів і може похвалитися 12 спальнями і 24 ванними кімнатами. Незадовго до продажу його було перебудовано і розширено, і він має гараж на 12 машин і парковку на 80 місць.

Міні-екскурсія особняком Джей Ло і Бена Аффлека

На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 460 квадратних метрів, будинок для доглядача і будинок охорони з двома спальнями. Завдяки критому спортивному комплексу Дженніфер має у своєму розпорядженні повноцінний тренажерний зал, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг. Також є спортивний зал і бар.

У комплекті йдуть повноцінний перукарський і манікюрний салон, домашній кінотеатр, винний льох, віскі-бар, а також сауна і масажні кабінети. Басейн із нульовим краєм розташований за головним будинком і виходить на територію з двома окремими закритими входами.

Будинок, у якому живуть Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

