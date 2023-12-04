Королева Камілла продемонструвала затишний і теплий зимовий ансамбль (фото)

Нині королівська сім'я знову в центрі уваги через вихід чергової скандальної книжки рупора герцогів Сассекських Оміда Скобі.

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали на вихідних церкву в Сандрінгемі в Норфолку. Це сталося незабаром після того, як монарх з'явився в Дубаї, де він виступив уперше після виходу нової скандальної книги Оміла Скобі "Фінал", пише Hello.

Для походу до храму він одягнув довге коричневе пальто поверх брючного костюма, оскільки погода видалася досить прохолодною. Його Величність прихопив із собою і чорну парасольку.

Його дружина Камілла була у світло-коричневому пальті, шарфі та капелюсі з хутряною підкладкою. Образ вона доповнила теплою спідницею і чорними замшевими чобітьми, а в руках тримала складену прозору парасольку і невелику коричневу сумку.

У той час як Чарльз часом здавався глибоко задуманим, Камілла поверталася і посміхалася в камеру в перервах між розмовами з чоловіком.

Король королева Великої Британії йдуть на ранкову службу Фото: Getty

Біля церкви Святої Марії Магдалини пару привітав преподобний канонік Пол Вільямс.

Окрім книжки, в якій Скобі знову розпеченим залізом пройшовся по Віндзорах, Чарльз пережив ще і втрату близької людини. Монарх оплакує давню подругу — вірну супутницю королеви Єлизавети II і колишньої фрейліни Пруденс, леді Пенн.

Леді Пенн, також відома як Прю, була вдовою сера Еріка Пенна, колишнього контролера канцелярії лорда-камергера. За роки, коли вона жила дуже близько до Букінгемського палацу, Прю стала близькою довіреною особою і другом сім'ї членів королівської сім'ї.

Крім дружби з королевою Єлизаветою II, леді Пенн також підтримувала тісний зв'язок з принцесою Маргарет і королевою-матір'ю.

Раніше Фокус писав, що королівська сім'я Великої Британії "оцінює збитки" від звинувачень у расизмі в новій книзі Оміда Скобі.