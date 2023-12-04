Гайтана показала свіжі кадри з єдиною донькою (фото)
Ніколь-Сапфір народилася у 2017 році.
Українська співачка Гайтана показала, як проводить час з донькою в засніженій Швейцарії. Свіжими кадрами із шестирічною спадкоємицею зірка сцени поділилася в Instagram з понад 68 тисячами підписників.
На зимових знімках Гайтана та її донька Ніколь-Сапфір у яскравих образах веселилися, позуючи на камеру та посміхаючись.
"Сніжно, ніжно, весело", — зазначила українська знаменитість конголезького походження.
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"Красунечки у красі:)))", "Ви прекрасні", "Чудово граєтесь", — коментують карусель свіжих фото Гайтани її фоловери в соцмережі.
Зазначимо, що своє особисте життя виконавиця хітів "Самотня боса" та "Шаленій" намагається тримати подалі від уваги громадськості. Відомо, що співачка одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в подружжя народилася спадкоємиця Ніколь-Сапфір.
Судячи з геолокації профілю в соцмережі Гайтани, наразі вона з родиною перебуває у Швейцарії.
Нагадаємо, Гайтана заінтригувала фанатів новинами про нові музичні продукти.
Також Фокус писав про рідкісну прогулянку оскароносного актора Бена Аффлека з донькою.