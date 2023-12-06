Наталі Портман розповіла, на що ніколи б не пішла заради ролі (відео)
Принцип знаменитості стосується її дітей.
42-річна американська акторка Наталі Портман розповіла, на що точно не готова заради ролі в кіно. Своїми думками зірка екрану поділилася в шоу Дрю Беррімор.
"Ем … показати свої груди? Це справді вульгарність? Я не хочу, щоб мої діти бачили такі фотографії в інтернеті", — зазначила мама двох дітей.
Портман виховує 12-річного сина Алефа та 6-річну доньку Амалію від французького хореографа Бенджаміна Мільпʼє, 46.
"Коли я це робила, я не знала, що буде "онлайн". Я думала: "Бажаю успіху якомусь дивному хлопцю, який знайде цей журнал під ліжком у якомусь випадковому будинку!" — пожартувала Дрю Беррімор.
Портман також пригадала "найдикішу річ, яка коли-небудь траплялася під час вечірньої прогулянки" — і це стосувалося ведучої шоу.
"Моя подруга Рейчел, яка була з нами в Парижі, нагадала мені, що ми провели вечір, коли ти ножицями відрізала хлопцеві краватку. Ти це пам’ятаєш?" — сказала Наталі.
"Я так сумую за цією людиною", — відповіла Беррімор.
Нагадаємо, яке дивне запитання король Чарльз свого часу поставив Наталі Портман.
Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Наталі Портман та Бенджаміна Мільпʼє на фоні зради чоловіка.