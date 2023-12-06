Як підвищити енергію взимку. Топ 5 продуктів, у яких міститься найбільше заліза

Додайте до свого зимового раціону продукти, багаті на залізо, щоб у смачний і поживний спосіб збільшити споживання заліза. А ще завдяки цьому, ви матимете сили прокидатися вранці.

З настанням зимових холодів вкрай важливо підготувати своє тіло до вимог сезону. Однією з ключових поживних речовин, яка відіграє ключову роль у підтримці міцного здоров'я взимку, є залізо. Залізо необхідне для виробництва гемоглобіну — молекули, відповідальної за транспортування кисню в крові. Адекватний рівень заліза забезпечує енергію, імунітет і загальне благополуччя, а його нестача сильно б'є по вашому здоров'ю. Саме тому важливо це контролювати і частіше включати у свій раціон продукти, багаті залізом. Про це пише OnlyMyHealth.

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Перед вами п'ятірка найкращих продуктів, які наситять ваш організм залізом.

Пісне м'ясо

Фото: Getty Images

Яловичина, птиця і риба є чудовими джерелами гемового заліза, того типу заліза, який легше засвоюється організмом.

Темна листова зелень

Шпинат, капуста та мангольд не тільки багаті на залізо, але також містять безліч вітамінів й антиоксидантів, що робить їх ідеальними для здоров'я у зимовий період.

Бобові та квасоля

Сочевиця, нут і чорна квасоля — джерела заліза рослинного походження, які можна легко додавати до супів, тушкованих страв або салатів.

Горіхи та насіння

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Мигдаль, гарбузове насіння і насіння соняшнику — зручний і універсальний перекус, який забезпечує гарну дозу заліза.

Збагачені крупи

Багато круп і зернових збагачені залізом, що робить їх простим та смачним способом збільшити споживання заліза.

Пам'ятайте, що поєднання продуктів, багатих на залізо, з продуктами, багатими на вітамін С, такими як цитрусові або солодкий перець, допоможе поліпшити засвоєння заліза. І навпаки, бажано уникати вживання продуктів і напоїв, багатих на кальцій, одночасно з їжею, що містить залізо, оскільки кальцій може перешкоджати всмоктуванню заліза.

Зробіть зимове самопочуття пріоритетним, включивши ці багаті залізом продукти до свого щоденного раціону. Збалансована дієта гарантує, що ваш організм буде підготовлений до боротьби із зимовою нудьгою, і ви зможете зберегти сили та енергію протягом усієї зими.

Пам'ятайте, що залізо дуже важливий мінерал, нестача якого впливає на концентрацію уваги, імунітет, пам'ять і навіть на здоров'я серця.

Нагадаємо, магній необхідний для роботи м'язів, а його низький рівень може провокувати появу судом і спазмів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.