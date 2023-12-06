Параліч, зцілення та бажання виїхати зі США: про що Анджеліна Джолі розповіла в новому інтерв'ю

Акторка зізналася, що розлучення з Бредом Піттом залишило на ній і її дітях незгладимий слід, і тільки зараз відбувається зцілення.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі знялася в пронизливій чорно-білій фотосесії і дала відверте інтерв'ю для The Wall Street Journal.

На знімках авторства талановитої Аннемаріке Ван Дріммелен вона позує у вбраннях свого бренду Atelier Jolie. На ній — мінімум макіяжу та прикрас. На передній план виходить не суперзірка Голлівуду, а сильна та вразлива жінка, багатодітна мати, людина, яка завжди жила для інших.

У бесіді з журналістами видання оскароносна знаменитість зізналася, що знала про темний бік Голлівуду ще до свого дебюту на великому екрані, адже вона була донькою таких зірок як Джон Войт і Маршелін Бертран. Першу роль Анджеліна отримала у фільмі свого батька "У пошуках виходу", прем'єра якого відбулася, коли їй було 7 років.

"Оскільки я виросла в Голлівуді, мене він ніколи особливо не вражав. Я ніколи не вважала це значущим або важливим", — резюмує акторка.

Рання слава виявилася нищівною. Джолі була в депресії та часом думала про суїцид. Пік її кар'єри настав, коли її мати помирала від раку. За словами Джолі, Бертран навчила її вдягати рюкзак і вирушати назустріч пригодам, і це стало механізмом подолання труднощів.

"Я хотіла втекти", — каже вона.

Акторка зазначає, що її перша поява на екрані в підлітковому віці, а потім і у 20 років не привернула стільки інтересу, скільки початок її роману з Бредом Піттом у 2005 році. Відтоді вона та вся її сім'я (чоловік і шестеро дітей) постійно перебували під пильною увагою ЗМІ та публіки. Це тривало до розлучення пари у 2016-му. Однак далі була багаторічна судова тяганина між колишнім подружжям, що продовжувало підігрівати інтерес жовтої преси та шанувальників, а також добряче псувало життя Джолі та її близьким.

Тепер, тільки-тільки почавши залишати позаду свої незліченні суперечки про опіку та юридичні проблеми, Енджі нарешті готова до наступного розділу свого життя. Ідеться не тільки про те, щоб більше присвячувати себе своїм дітям, а й про запуск бренду одягу Atelier Jolie. Зокрема, Анджеліна збирається зменшити кількість зйомок у кіно.

Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal Фото: The Wall Street Journal

Розлучення залишило на ній і її сім'ї глибокі шрами, і потрібен був час, щоб вони почали гоїтися.

"Нам потрібно було вилікуватися. Є речі, від яких нам потрібно було зцілитися", — каже вона.

Джолі зізналася, що за пів року до розлучення в неї сталися серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Моє тіло дуже сильно реагує на стрес. У мене скаче та падає рівень цукру в крові. За шість місяців до розлучення в мене раптово стався параліч Белла (неврит лицьового нерва — прим. ред)", — розповіла зірка.

Зараз, коли в неї все ще в роботі кілька кінопроєктів — третя частина "Малефісенти", бродвейська адаптація, про яку вона вперше дізналася завдяки своїй доньці Вів'єн, та інші фільми — Джолі дуже хоче відійти від Голлівуду.

"Сьогодні я б не стала акторкою. Коли я тільки починала, від мене не очікувалося, що я буду настільки публічною та зможу так багато ділитися", — пояснює героїня статті. За її словами, із усіх місць у світі Голлівуд — "найнездоровіше місце".

Після розлучення вона стала більше цінувати приватність.

"Я втратила здатність жити і подорожувати так само вільно. Я переїду, коли зможу", — продовжила Джолі. Акторка мріє жити в Камбоджі, де у неї є свій будинок. Звідти родом і її прийомний син Меддокс, якого вона усиновила 2002 року.

В інтерв'ю акторка також зізналася, що у неї немає соціального життя, а її найкращі друзі — біженці, яким вона допомагала, будучи в ООН. Джолі відвідала табори біженців у Камбоджі, Танзанії, Сьєрра-Леоне та Пакистані. Офіційно вона почала свою роботу в ООН через рік після того, як отримала "Оскар".

"Є причина, чому люди, які пережили труднощі, набагато чесніші та більш товариські, і мені з ними спокійніше. Чому мені подобається проводити час із людьми, які вижили і стали біженцями? Вони стільки всього перенесли в житті, що це приносить не тільки силу, а й людяність", — пояснила вона.

Раніше Фокус писав, що пластичний хірург назвав головний недолік обличчя Анджеліни Джолі.