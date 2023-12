Схуднути на сирі. Дієтолог розповіла, як їсти кисломолочний сир, щоб скинути вагу

Цей популярний молочний продукт містить мало калорій і насичує організм білком, а ще, за правильного вживання, допомагає скидати вагу.

Сир далеко не перший продукт, який спадає на думку, коли ви замислюєтеся про дієтичний раціон. Багато людей вважають його продуктом, що сприяє набору ваги, особливо з огляду на ту кількість міфів, що існує навколо молочних продуктів. Однак дослідження показують, що вживання молочних продуктів з високим вмістом білка і цільних жирів, таких як кисломолочний сир, може збільшити м'язову масу і зменшити жирові відкладення. Як правильно вживати сир, щоб худнути, допомагає розібратися дієтолог Дестіні Муді. Про це пише Eat This, Not That.

Фото: Freepik

Високий вміст білка в кисломолочному сирі сприяє відчуттю ситості, що допомагає приборкати апетит, запобігти тязі до їжі та сприяти зниженню ваги.

"Сир — прекрасний засіб для схуднення, про який надто багато хто забуває, як про джерело білка", — каже Муді. "Це відносно недорогий продукт, а порція сиру може містити колосальні 24 грами білка, що відповідає середній ложці протеїну. Сир із низьким вмістом жиру містить менше калорій, що робить його більш корисним для зниження ваги, крім того, в ньому більше білка на порцію".

Крім потенційної втрати ваги, збагачений необхідними поживними речовинами, такими як кальцій, фосфор і вітаміни групи B, сир підтримує здоров'я кісток, обмін речовин і загальне самопочуття.

"Сир є багатим джерелом казеїнового білка. Хоча продукти з високим вмістом білка вже можуть сприяти насиченню і запобігати переїданню, казеїновий білок робить навіть більше. Казеїн перетравлюється повільніше, що може підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу. Деякі дослідження показали, що сир так само ефективний у боротьбі з голодом, як і яйця. Крім того, він відносно низькокалорійний порівняно з іншими джерелами тваринного білка, що робить його чудовим продуктом для схуднення", — пояснює Муді.

Використовуйте сир як джерело білка

Фото: Freepik

"Із трьох макронутрієнтів, білків, вуглеводів і жирів, білок є найбільш насичувальним. Цей макронутрієнт сприяє найбільш глибокому відчуттю ситості. Довге відчуття ситості може сприяти втраті ваги, оскільки це може запобігти переїданню або поганому самопочуттю, коли ви голодуєте і сильно обмежує калорії", — каже Муді.

Додавання кисломолочного сиру до раціону забезпечить джерело високоякісного білка, який підтримує ваші м'язи та сприяє відчуттю ситості. У 100-грамах знежиреного сиру міститься 11 грамів білка. Згідно з оглядом 2021 року, дієти з високим вмістом білка можуть підвищити відчуття ситості та зменшити жирову масу. Незалежно від того, додається він до салатів, змішується з цільнозерновими продуктами чи вживається окремо, сир є смачним способом збільшити споживання білка.

Їжте сир на сніданок

Насолоджуйтеся кисломолочним сиром зі свіжими фруктами, невеликою кількістю меду або змішаним із вівсянкою, щоб ситно та поживно розпочати свій день. Поєднання білка та корисних жирів у сирі допомагає вам насититися, зменшуючи спокусу перекусити менш поживними продуктами протягом дня.

"Їжте трохи сиру на сніданок із фруктами або додайте його в смузі, щоб отримати високобілковий сніданок", — рекомендує Муді. "Під час схуднення сніданок має вирішальне значення для підтримання контролю над гормонами голоду протягом решти дня, а сніданок з високим вмістом білка і клітковини, такий як сир і фрукти, — один з найкращих варіантів".

Вибирайте сир на перекус

Фото: Pixabay

"Ви також можете насолоджуватися сиром між прийомами їжі або їсти його після тренування", — каже Муді. Знову ж таки, багатий вміст білка в кисломолочному сирі може допомогти приборкати потяг до їжі і зберегти відчуття ситості до наступного прийому їжі.

Щоб щоразу змінювати смак сиру та отримувати додаткові поживні речовини, додавайте до нього насіння, горіхи, трави та фрукти.

