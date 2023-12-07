Сестра Кейт Міддлтон у прозорій сукні з'явилася на публіці (фото)

Востаннє на публіці Піппу бачили в травні, коли вона відвідала коронацію Чарльза.

40-річна Піппа Міддлтон, молодша сестра принцеси Уельської Кетрін, не так часто з'являється на публіці, тому кожен її вихід у світ одразу ж привертає до себе підвищену увагу. Увечері 6 грудня багатодітна мати відвідала церемонію вручення нагороди Heart Hero Awards Британського фонду серця в Лондоні, вибравши для появи на заході дуже елегантне і жіночне вбрання, пише Hello.

Вона зупинила свій вибір на прозорій зеленій мереживній сукні-міді, прикрашеній квітковими візерунками і рукавами-ліхтариками. Під неї вона одягла тілесну сукню-комбінацію і доповнила образ яскравим червоним клатчем від Emily London і відповідними замшевими туфлями на шпильці.

Піппа Міддлтон на церемонії нагородження Heart Hero Awards Фото: Getty

Сукня Піппи створена дизайнером Self Portrait, улюбленим брендом її сестри, яка вперше обрала цей лейбл ще 2016 року.

Що стосується зачіски і макіяжу, світська левиця віддала перевагу природному вигляду, вибравши нюдову помаду і чорну підводку для очей, а її темне волосся було укладене в ідеальні локони.

Зірковий захід, який відбувся в Glaziers Hall і вів радіо-діджей Вернон Кей, вшанував пам'ять прихильників Британського кардіологічного фонду, які "зробили все можливе", щоб допомогти іншим, "справляючись із руйнівними наслідками серцево-судинних захворювань".

Піппа пов'язана з благодійною організацією з 2014 року, коли вона стала амбасадором і взяла участь у велопробігу на 3000 миль у США, а потім і в змаганнях з плавання на 6,5 км у Стамбулі.

Востаннє на публіці Піппу бачили, коли вона разом із чоловіком була присутня на коронації короля Чарльза III у травні.

Не виключено, що незабаром сестра Кейт знову вийде у світ, оскільки 8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбудеться щорічний різдвяний концерт, який уже традиційно організовує Кетрін.

Майбутній святковий захід буде присвячено тим, хто займається підтримкою немовлят, маленьких дітей і сімей по всьому Сполученому Королівству. Торішню службу присвятили покійній королеві Єлизаветі II.

Раніше Фокус писав, що Піппа Міддлтон хрестила свою дочку в присутності сестри і принца Вільяма.